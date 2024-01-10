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"Не хотим на мясо". На Украине раскрыли необычный план мира с Россией - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:55 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/pravitelstvo-1920418222.html
"Не хотим на мясо". На Украине раскрыли необычный план мира с Россией
"Не хотим на мясо". На Украине раскрыли необычный план мира с Россией - РИА Новости, 10.01.2024
"Не хотим на мясо". На Украине раскрыли необычный план мира с Россией
Если Верховная рада примет законопроект о повальной мобилизации, то украинские мужчины сбегут в приграничные регионы и создадут собственное правительство,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T02:55
2024-01-10T02:55
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Если Верховная рада примет законопроект о повальной мобилизации, то украинские мужчины сбегут в приграничные регионы и создадут собственное правительство, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka."Мы подошли к рубежу — это закон про мобилизацию. Если его попытаются принять, тогда логично, мы это видим, мужчины идти не хотят на мясо. Тогда начинается концентрация мужчин в южных, в западных областях Украины, но не возле Польши, а вот туда – это Румыния, Молдова и Венгрия", — поделился прогнозом аналитик.По мнению Соскина, мобилизация украинцев не имеет никакого смысла, потому что Запад вряд ли согласится финансировать Украину в прежних объемах. Без западной помощи наступление ВСУ не состоится, а без наступления исчезает необходимость во всеобщем призыве. Эксперт считает, что Украине следует пойти на перемирие с Россией и "возвращаться к нормальной жизни". Аналитик предположил, что именно недовольные мужчины возглавят движение за мир с Москвой.&quot;Когда их (мужчин. — Прим. ред.) &lt;...&gt; много соберется, будет создано временное правительство национального спасения с премьер-министром, исполняющим обязанности, который объявит о том, что страна должна идти на перемирие и прекращение огня&quot;, — спрогнозировал Соскин.Президент Украины Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек. В конце декабря правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предусмотрена отмена срочной службы и отсрочки для инвалидов III группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат и обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно документу, снизят с 27 до 25 лет.В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times также писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в украинских войсках.
https://ria.ru/20240104/ukraina-1919715525.html
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в мире, украина, россия, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
"Не хотим на мясо". На Украине раскрыли необычный план мира с Россией

Экс-советник Кучмы Соскин: украинские мужчины создадут временное правительство

© Фото : соцсетиБлокпост в Киеве
Блокпост в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : соцсети
Блокпост в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Если Верховная рада примет законопроект о повальной мобилизации, то украинские мужчины сбегут в приграничные регионы и создадут собственное правительство, заявил бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин в интервью YouTube-каналу Politeka.
"Мы подошли к рубежу — это закон про мобилизацию. Если его попытаются принять, тогда логично, мы это видим, мужчины идти не хотят на мясо. Тогда начинается концентрация мужчин в южных, в западных областях Украины, но не возле Польши, а вот туда – это Румыния, Молдова и Венгрия", — поделился прогнозом аналитик.
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По мнению Соскина, мобилизация украинцев не имеет никакого смысла, потому что Запад вряд ли согласится финансировать Украину в прежних объемах. Без западной помощи наступление ВСУ не состоится, а без наступления исчезает необходимость во всеобщем призыве. Эксперт считает, что Украине следует пойти на перемирие с Россией и "возвращаться к нормальной жизни".
Аналитик предположил, что именно недовольные мужчины возглавят движение за мир с Москвой.
«

"Когда их (мужчин. — Прим. ред.) <...> много соберется, будет создано временное правительство национального спасения с премьер-министром, исполняющим обязанности, который объявит о том, что страна должна идти на перемирие и прекращение огня", — спрогнозировал Соскин.

Президент Украины Владимир Зеленский в середине декабря сообщил, что Генштаб ВСУ просит дополнительно мобилизовать до полумиллиона человек. В конце декабря правительство внесло законопроект о мобилизации. В нем, в частности, предусмотрена отмена срочной службы и отсрочки для инвалидов III группы. Кроме того, документ предлагает вносить граждан в реестр должников за неявку в военкомат и обязать подлежащих призыву регистрироваться в электронном кабинете. Нижнюю планку возраста для мобилизации, согласно документу, снизят с 27 до 25 лет.
В октябре журнал Time со ссылкой на помощника Зеленского сообщал, что ряды ВСУ настолько поредели, что военкоматы были вынуждены призывать людей со средним возрастом 43 года. Газета New York Times также писала, что Киев стремится привлечь больше женщин в армию, что говорит об огромных потерях в украинских войсках.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияОлег СоскинЛеонид КучмаВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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