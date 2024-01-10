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Во Владимирской области на швейной фабрике ликвидировали открытое горение
Во Владимирской области на швейной фабрике ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 10.01.2024
Во Владимирской области на швейной фабрике ликвидировали открытое горение
Открытое горение на складе при швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T05:11
2024-01-10T05:11
2024-01-10T05:11
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Открытое горение на складе при швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Во Владимирской области сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства. Ранее ГУМЧС по региону сообщал, что загорелся склад при швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области, пожар был локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, пострадавших нет.
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происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Владимирская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Во Владимирской области на швейной фабрике ликвидировали открытое горение
МЧС: во Владимирской области на швейной фабрике ликвидировали открытое горение