https://ria.ru/20240110/pozhar-1920423104.html

Во Владимирской области на швейной фабрике ликвидировали открытое горение

Во Владимирской области на швейной фабрике ликвидировали открытое горение - РИА Новости, 10.01.2024

Во Владимирской области на швейной фабрике ликвидировали открытое горение

Открытое горение на складе при швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T05:11

2024-01-10T05:11

2024-01-10T05:11

происшествия

владимирская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Открытое горение на складе при швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области ликвидировано, сообщает МЧС России в Telegram-канале. "Во Владимирской области сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение", - говорится в сообщении ведомства. Ранее ГУМЧС по региону сообщал, что загорелся склад при швейной фабрике в поселке Муромцево Владимирской области, пожар был локализован на площади 1,3 тысячи квадратных метров, пострадавших нет.

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происшествия, владимирская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)