https://ria.ru/20240110/poteri-1920516857.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 10.01.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили более 170 военнослужащих, два танка, три... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:25
2024-01-10T14:25
2024-01-10T14:34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили две атаки штурмовых групп ВСУ, потери противника составили более 170 военнослужащих, два танка, три бронемашины, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск "Восток" при поддержке авиации, огня артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены две атаки штурмовых групп 79-й десантно-штурмовой и 72-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики", - говорится в сводке министерства.Кроме того, по данным ведомства, нанесено поражение живой силе противника в районе населенного пункта Парасковиевка ДНР."ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля. Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и боевая машина РСЗО "Град", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВСУ потеряли за сутки более 170 военных на Южнодонецком направлении