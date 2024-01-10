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В Москве ночью ожидается аномальное потепление

В Москве ночью ожидается аномальное потепление - РИА Новости, 10.01.2024

В Москве ночью ожидается аномальное потепление

В ближайшую ночь в Москве ожидается аномальное повышение температуры до 0 градусов и снег, при этом уже днем в четверг снова похолодает до минус 10-13, сообщил... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:22

2024-01-10T16:22

2024-01-10T16:22

москва

роман вильфанд

гидрометцентр

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В ближайшую ночь в Москве ожидается аномальное повышение температуры до 0 градусов и снег, при этом уже днем в четверг снова похолодает до минус 10-13, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В течение ночи будет происходить аномальное повышение температуры, поскольку к Москве приближается циклон, и воздух будет перемещаться с юга. С вечера к утру температура повысится на 10 градусов: от минус 10 до 0 – минус 2 градусов", - сказал Вильфанд. При этом, сообщил синоптик, к утру 11 января в Москву начнут поступать холодные воздушные массы, и температура в течение дня снова опустится – от 0 до минус 10-13 градусов. "Плюс к этому снег, местами сильный, усиление ветра до 18 метров в секунду, это значит метель, ухудшение видимости, снежные заносы и гололедица. Очень сложный день для автотранспорта", - добавил метеоролог.

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москва, роман вильфанд, гидрометцентр, россия