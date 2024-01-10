https://ria.ru/20240110/port-1920523377.html

В морских портах Азов и Таганрог ограничили движение судов

В морских портах Азов и Таганрог ограничили движение судов - РИА Новости, 10.01.2024

В морских портах Азов и Таганрог ограничили движение судов

Ограничения по режиму ледового плавания судов ввели в морских портах Азов и Таганрог в Ростовской области из-за понижения температуры, сообщает Минтранс региона РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:52

2024-01-10T14:52

2024-01-10T14:52

азов

таганрог

ростовская область

общество

погода

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости. Ограничения по режиму ледового плавания судов ввели в морских портах Азов и Таганрог в Ростовской области из-за понижения температуры, сообщает Минтранс региона в Telegram-канале. "В морских портах Азов и Таганрог с 10 января 2024 года вводятся ограничения по режиму ледового плавания судов. Соответствующие распоряжения подписали капитаны портов", - говорится в сообщении. Ограничения вводятся на основании прогнозов погоды и ожидаемого понижения температуры, принимая во внимание прогноз ледовой обстановки. К плаванию допускаются суда, имеющие ледовый класс не ниже Ice1 по классификации Российского морского регистра судоходства, или с аналогичными по характеристикам категориями ледовых усилений классификационного общества, в классе которого находится судно. Запрещается плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных операций, за исключением аварийных случаев. Эти ограничения не распространяются на буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовки в портах.

https://ria.ru/20240107/pokholodanie-1920053009.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

азов, таганрог, ростовская область, общество, погода