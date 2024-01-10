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В морских портах Азов и Таганрог ограничили движение судов - РИА Новости, 10.01.2024
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14:52 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/port-1920523377.html
В морских портах Азов и Таганрог ограничили движение судов
В морских портах Азов и Таганрог ограничили движение судов - РИА Новости, 10.01.2024
В морских портах Азов и Таганрог ограничили движение судов
Ограничения по режиму ледового плавания судов ввели в морских портах Азов и Таганрог в Ростовской области из-за понижения температуры, сообщает Минтранс региона РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:52
2024-01-10T14:52
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ростовская область
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости. Ограничения по режиму ледового плавания судов ввели в морских портах Азов и Таганрог в Ростовской области из-за понижения температуры, сообщает Минтранс региона в Telegram-канале. "В морских портах Азов и Таганрог с 10 января 2024 года вводятся ограничения по режиму ледового плавания судов. Соответствующие распоряжения подписали капитаны портов", - говорится в сообщении. Ограничения вводятся на основании прогнозов погоды и ожидаемого понижения температуры, принимая во внимание прогноз ледовой обстановки. К плаванию допускаются суда, имеющие ледовый класс не ниже Ice1 по классификации Российского морского регистра судоходства, или с аналогичными по характеристикам категориями ледовых усилений классификационного общества, в классе которого находится судно. Запрещается плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных операций, за исключением аварийных случаев. Эти ограничения не распространяются на буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовки в портах.
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азов, таганрог, ростовская область, общество, погода
Азов, Таганрог, Ростовская область, Общество, Погода
В морских портах Азов и Таганрог ограничили движение судов

Движение судов ограничили в морских портах Азов и Таганрог из-за холодов

CC BY-SA 3.0 / W0zny / Morze Azowski i port w TagnrogСуда у причалов на побережье Азово-Черноморского бассейна России
Суда у причалов на побережье Азово-Черноморского бассейна России - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
CC BY-SA 3.0 / W0zny / Morze Azowski i port w Tagnrog
Суда у причалов на побережье Азово-Черноморского бассейна России. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости. Ограничения по режиму ледового плавания судов ввели в морских портах Азов и Таганрог в Ростовской области из-за понижения температуры, сообщает Минтранс региона в Telegram-канале.
«
"В морских портах Азов и Таганрог с 10 января 2024 года вводятся ограничения по режиму ледового плавания судов. Соответствующие распоряжения подписали капитаны портов", - говорится в сообщении.
Ограничения вводятся на основании прогнозов погоды и ожидаемого понижения температуры, принимая во внимание прогноз ледовой обстановки.
К плаванию допускаются суда, имеющие ледовый класс не ниже Ice1 по классификации Российского морского регистра судоходства, или с аналогичными по характеристикам категориями ледовых усилений классификационного общества, в классе которого находится судно.
Запрещается плавание барже-буксирных составов, а также проведение любых буксировочных операций, за исключением аварийных случаев. Эти ограничения не распространяются на буксировку судов ледоколами в процессе проводки и швартовки в портах.
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