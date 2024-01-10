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Оппозиция Польши организует массовый марш после ареста экс-главы МВД - РИА Новости, 10.01.2024
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12:26 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/polsha-1920487143.html
Оппозиция Польши организует массовый марш после ареста экс-главы МВД
Оппозиция Польши организует массовый марш после ареста экс-главы МВД - РИА Новости, 10.01.2024
Оппозиция Польши организует массовый марш после ареста экс-главы МВД
Оппозиция Польши от партии "Право и справедливость" 11 января проведет в Варшаве массовую акцию протеста после задержания полицией и отправки в СИЗО бывшего... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:26
2024-01-10T12:26
в мире
польша
мариуш каминьский
дональд туск
ярослав качиньский
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ВАРШАВА, 10 янв – РИА Новости. Оппозиция Польши от партии "Право и справедливость" 11 января проведет в Варшаве массовую акцию протеста после задержания полицией и отправки в СИЗО бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, сообщается в социальных сетях оппозиционных политиков. Манифестация планировалось оппозицией ранее, но на фоне скандала вокруг ареста видных деятелей партии, приобрела новое значение. По словам лидера партии Ярослава Качиньского, это будет манифестация "в защиту свободы слова, свободы СМИ, в защиту демократии, потому что с демократией у нас сейчас проблемы". Организаторы марша указывают, что это будет протест против правительства Дональда Туска и против "нарушения его предвыборных обещаний". После событий с Каминьским и Вонсиком их освобождение также станет одним из ключевых требований оппозиции. Восемь лет назад чиновники получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, но пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок - нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились сторонники Каминьского и Вонсика. Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь эти политики как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности. В то же время президент Польши заявил, что считает Каминьского и Вонсика помилованными, а приговор в отношении них нарушает конституционные нормы. Накануне Каминьский и Вонсик, осужденные окончательным приговором, были задержаны полицией на территории президентского дворца. Ночь они провели в заключении в следственном изоляторе.
https://ria.ru/20240107/granitsa-1920086437.html
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в мире, польша, мариуш каминьский, дональд туск, ярослав качиньский
В мире, Польша, Мариуш Каминьский, Дональд Туск, Ярослав Качиньский
Оппозиция Польши организует массовый марш после ареста экс-главы МВД

Оппозиция Польши организует массовый марш после ареста экс-главы МВД Каминьского

© Depositphotos.com / jacek_kadajЦентр города в Варшаве, Польша
Центр города в Варшаве, Польша - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Depositphotos.com / jacek_kadaj
Центр города в Варшаве, Польша. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 янв – РИА Новости. Оппозиция Польши от партии "Право и справедливость" 11 января проведет в Варшаве массовую акцию протеста после задержания полицией и отправки в СИЗО бывшего главы МВД страны Мариуша Каминьского и его заместителя Мачея Вонсика, сообщается в социальных сетях оппозиционных политиков.
Манифестация планировалось оппозицией ранее, но на фоне скандала вокруг ареста видных деятелей партии, приобрела новое значение. По словам лидера партии Ярослава Качиньского, это будет манифестация "в защиту свободы слова, свободы СМИ, в защиту демократии, потому что с демократией у нас сейчас проблемы".
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Организаторы марша указывают, что это будет протест против правительства Дональда Туска и против "нарушения его предвыборных обещаний". После событий с Каминьским и Вонсиком их освобождение также станет одним из ключевых требований оппозиции.
Восемь лет назад чиновники получили за превышение полномочий по 3,5 года тюрьмы, но пока решение вступало в силу, они стали депутатами парламента и членами правящей партии "Право и справедливость". Почти сразу же вступивший в 2015 году в должность президента Анджей Дуда помиловал их, тем самым нарушив порядок - нельзя помиловать людей, приговор в отношении которых не вступил в законную силу. Действия главы государства были успешно оспорены, но ход делу не дали, так как у власти находились сторонники Каминьского и Вонсика.
Недавно суд вынес приговор, который является окончательным и обжалованию не подлежит. Теперь эти политики как осужденные не могут быть депутатами. На протяжении пяти лет они не смогут занимать никакие государственные должности.
В то же время президент Польши заявил, что считает Каминьского и Вонсика помилованными, а приговор в отношении них нарушает конституционные нормы.
Накануне Каминьский и Вонсик, осужденные окончательным приговором, были задержаны полицией на территории президентского дворца. Ночь они провели в заключении в следственном изоляторе.
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