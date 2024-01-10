https://ria.ru/20240110/poland-1920606717.html
Новый глава МИД Польши выразил солидарность с Израилем
Новый глава МИД Польши выразил солидарность с Израилем - РИА Новости, 10.01.2024
Новый глава МИД Польши выразил солидарность с Израилем
Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский обсудил по телефону со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T19:56
2024-01-10T19:56
2024-01-10T19:57
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ВАРШАВА, 10 янв – РИА Новости. Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский обсудил по телефону со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине, сообщило польское внешнеполитическое ведомство на своем официальном сайте. "Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, министр Сикорский выразил полную солидарность с Израилем перед лицом нападения ХАМАС. Он также указал на обязанность проявлять умеренность в военном ответе. Министры также подняли вопрос сохраняющейся нестабильности на юге Ливана и в Красном море", - сказано в сообщении. В части разговора, посвященному ситуации на Украине, министр Сикорский подчеркнул, что "необходима дальнейшая международная поддержка этой страны, что было встречено пониманием с израильской стороны". Министры также обсудили перспективы двусторонних отношений, согласившись с необходимостью их укрепления. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html
https://ria.ru/20231018/gaza-1903662884.html
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в мире, израиль, ближний восток, мид польши, оон, хамас, радослав сикорский, исраэль кац, украина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ближний Восток, МИД Польши, ООН, ХАМАС, Радослав Сикорский, Исраэль Кац, Украина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Новый глава МИД Польши выразил солидарность с Израилем
Новый глава МИД Польши Сикорский выразил полную солидарность с Израилем
ВАРШАВА, 10 янв – РИА Новости.
Новый глава МИД Польши Радослав Сикорский обсудил по телефону со своим израильским коллегой Исраэлем Кацем двусторонние отношения, ситуацию на Ближнем Востоке и на Украине, сообщило польское внешнеполитическое ведомство на своем официальном сайте
.
"Говоря о ситуации на Ближнем Востоке, министр Сикорский выразил полную солидарность с Израилем
перед лицом нападения ХАМАС
. Он также указал на обязанность проявлять умеренность в военном ответе. Министры также подняли вопрос сохраняющейся нестабильности на юге Ливана
и в Красном море", - сказано в сообщении.
Израиль "взрывает" Европу. Удары по Газе открыли еще один фронт
В части разговора, посвященному ситуации на Украине, министр Сикорский подчеркнул, что "необходима дальнейшая международная поддержка этой страны, что было встречено пониманием с израильской стороны".
Министры также обсудили перспективы двусторонних отношений, согласившись с необходимостью их укрепления.
Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
"Последствия непредсказуемы". Чем обернется уничтожение больницы в Газе
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Неважно, как закончится война в Газе: Израиль уже проиграл