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Россиянам рассказали, как избавиться от набранных в праздники килограммов
Россиянам рассказали, как избавиться от набранных в праздники килограммов - РИА Новости, 10.01.2024
Россиянам рассказали, как избавиться от набранных в праздники килограммов
Восстановление режима, балансировка питания, здоровый сон и физическая активность помогут избавиться от лишних килограммов после праздников, следует из... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:32
2024-01-10T16:32
2024-01-10T16:43
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости. Восстановление режима, балансировка питания, здоровый сон и физическая активность помогут избавиться от лишних килограммов после праздников, следует из справочного материала, подготовленного Минздравом Ростовской области. Специалисты считают, что за новогодние праздники легко можно набрать около 3-4 килограммов. Чтобы избавиться от них без вреда для здоровья и не вернуть их потом с излишком, следует придерживаться определенных рекомендаций. "Вернитесь к своему привычному рациону. Восстановите режим сна. Ужинайте не позднее, чем за два часа до сна. Тратьте больше энергии, чем потребляете", - говорится в материалах. В еде специалисты советуют делать упор на пище с высоким содержанием белка, который надолго сохраняет чувство сытости. Клетчатка также улучшает работу кишечника и хорошо насыщает организм. Кроме того, если резко захотелось есть, можно попробовать сначала выпить стакан воды, поскольку чувство жажды часто принимается за голод. Здоровый сон позволяет организму вырабатывать грелин, который отвечает за контроль над аппетитом, и лептин, регулирующий чувство голода. Невыспавшийся человек ощущает недостаток энергии и пытается получить ее с помощью еды. Еще одна рекомендация - больше двигаться: ходить пешком, добавить вечерние прогулки. В течение дня не следует забывать о разминках.
https://rsport.ria.ru/20231127/pitanie-1761444797.html
https://rsport.ria.ru/20230602/uprazhneniya-na-stule-1875615972.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, ростовская область, здоровье - общество, новый год, диета, здоровье
Общество, Ростовская область, Здоровье - Общество, Новый год, Диета, Здоровье
Россиянам рассказали, как избавиться от набранных в праздники килограммов
Ростовский Минздрав дал рекомендации, как похудеть без вреда для здоровья
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости.
Восстановление режима, балансировка питания, здоровый сон и физическая активность помогут избавиться от лишних килограммов после праздников, следует из справочного материала
, подготовленного Минздравом Ростовской области.
Специалисты считают, что за новогодние праздники легко можно набрать около 3-4 килограммов. Чтобы избавиться от них без вреда для здоровья и не вернуть их потом с излишком, следует придерживаться определенных рекомендаций.
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"Вернитесь к своему привычному рациону. Восстановите режим сна. Ужинайте не позднее, чем за два часа до сна. Тратьте больше энергии, чем потребляете", - говорится в материалах.
В еде специалисты советуют делать упор на пище с высоким содержанием белка, который надолго сохраняет чувство сытости. Клетчатка также улучшает работу кишечника и хорошо насыщает организм. Кроме того, если резко захотелось есть, можно попробовать сначала выпить стакан воды, поскольку чувство жажды часто принимается за голод.
Здоровый сон позволяет организму вырабатывать грелин, который отвечает за контроль над аппетитом, и лептин, регулирующий чувство голода. Невыспавшийся человек ощущает недостаток энергии и пытается получить ее с помощью еды. Еще одна рекомендация - больше двигаться: ходить пешком, добавить вечерние прогулки. В течение дня не следует забывать о разминках.
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