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В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.01.2024
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13:05 10.01.2024 (обновлено: 21:34 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/pogoda-1920498137.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.01.2024
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и снега в четверг, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:05
2024-01-10T21:34
общество
москва
гидрометцентр
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и снега в четверг, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении. Предупреждение о ветре с порывами до 18 метров в секунду действует с 21:00 10 января до 21:00 11 января, а предупреждение о снеге/обледенении (метель, снежные заносы) — с 21:00 10 января до 21:00 11 января.
https://ria.ru/20240108/moroz-1920140232.html
москва
московская область (подмосковье)
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общество, москва, гидрометцентр, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Гидрометцентр, Московская область (Подмосковье)
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и снега

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкСнегопад в Москве
Снегопад в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Снегопад в Москве
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и снега в четверг, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.
"Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении.
Предупреждение о ветре с порывами до 18 метров в секунду действует с 21:00 10 января до 21:00 11 января, а предупреждение о снеге/обледенении (метель, снежные заносы) — с 21:00 10 января до 21:00 11 января.
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ОбществоМоскваГидрометцентрМосковская область (Подмосковье)
 
 
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