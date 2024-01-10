https://ria.ru/20240110/pogoda-1920498137.html

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.01.2024

В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности

Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и снега в четверг, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:05

2024-01-10T13:05

2024-01-10T21:34

общество

москва

гидрометцентр

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и снега в четверг, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении. Предупреждение о ветре с порывами до 18 метров в секунду действует с 21:00 10 января до 21:00 11 января, а предупреждение о снеге/обледенении (метель, снежные заносы) — с 21:00 10 января до 21:00 11 января.

https://ria.ru/20240108/moroz-1920140232.html

москва

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

общество, москва, гидрометцентр, московская область (подмосковье)