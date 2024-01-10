https://ria.ru/20240110/pogoda-1920498137.html
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 10.01.2024
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и снега в четверг, следует из данных прогностической карты на сайте... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:05
2024-01-10T13:05
2024-01-10T21:34
общество
москва
гидрометцентр
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916356182_0:243:3208:2048_1920x0_80_0_0_6381d296737c40393621dc81d62f84a4.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Гидрометцентр объявил желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и снега в четверг, следует из данных прогностической карты на сайте учреждения. "Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна", — говорится в сообщении. Предупреждение о ветре с порывами до 18 метров в секунду действует с 21:00 10 января до 21:00 11 января, а предупреждение о снеге/обледенении (метель, снежные заносы) — с 21:00 10 января до 21:00 11 января.
https://ria.ru/20240108/moroz-1920140232.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/11/1916356182_477:0:3208:2048_1920x0_80_0_0_eb6c9774255505b0d8c856f5bda909ee.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, гидрометцентр, московская область (подмосковье)
Общество, Москва, Гидрометцентр, Московская область (Подмосковье)
В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за ветра и снега