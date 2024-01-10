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Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 10.01.2024
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08:21 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/pogoda-1920429163.html
Москвичам рассказали о погоде в среду
Москвичам рассказали о погоде в среду - РИА Новости, 10.01.2024
Москвичам рассказали о погоде в среду
Небольшой снег и до минус 10 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T08:21
2024-01-10T08:21
общество
москва
евгений тишковец
погода
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 10 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Специалист отметил, что в среду в столичном регионе ожидается стремительная смена атмосферных процессов. Так, утром из-за уходящего холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном над Рязанью, ещё будут скоротечные заряды снега. Днем скажется усиление по-зимнему относительно погожего, но студеного антициклона с обратным суточным ходом температуры воздуха. По его словам, вечером Москву накроет снеговыми облаками теплой фронтальной системы очередного ныряющего циклона североатлантического происхождения, который уже кружит над севером Скандинавии. Благодаря этому наступление морозов будет остановлено, однако к полуночи закружат метели, ухудшится видимость, на дорогах начнут формироваться снежные заносы. "В Москве облачно с прояснениями, утром и вечером небольшой снег. Температура воздуха днем в мегаполисе понизится до минус 8-10 градусов, по области минус 6-11 градусов, на востоке и севере до минус 11-16", - рассказал Тишковец. По словам синоптика, в столице в среду будет дуть ветер северной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, вечером начнет падать.
https://ria.ru/20231224/zima-1917534727.html
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общество, москва, евгений тишковец, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Погода
Москвичам рассказали о погоде в среду

Тишковец: в Москве в среду ожидается небольшой снег и до минус 10 градусов

© РИА Новости / Валерий МельниковМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Небольшой снег и до минус 10 градусов ожидается в Москве в среду, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Специалист отметил, что в среду в столичном регионе ожидается стремительная смена атмосферных процессов. Так, утром из-за уходящего холодного атмосферного фронта, связанного с циклоном над Рязанью, ещё будут скоротечные заряды снега. Днем скажется усиление по-зимнему относительно погожего, но студеного антициклона с обратным суточным ходом температуры воздуха.
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По его словам, вечером Москву накроет снеговыми облаками теплой фронтальной системы очередного ныряющего циклона североатлантического происхождения, который уже кружит над севером Скандинавии. Благодаря этому наступление морозов будет остановлено, однако к полуночи закружат метели, ухудшится видимость, на дорогах начнут формироваться снежные заносы.
«
"В Москве облачно с прояснениями, утром и вечером небольшой снег. Температура воздуха днем в мегаполисе понизится до минус 8-10 градусов, по области минус 6-11 градусов, на востоке и севере до минус 11-16", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, в столице в среду будет дуть ветер северной четверти со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 748 миллиметров ртутного столба, вечером начнет падать.
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