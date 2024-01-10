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В Климовске завершили работы по подаче тепла на подстанции скорой помощи - РИА Новости, 10.01.2024
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11:50 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/podstantsiya-1920476755.html
В Климовске завершили работы по подаче тепла на подстанции скорой помощи
В Климовске завершили работы по подаче тепла на подстанции скорой помощи - РИА Новости, 10.01.2024
В Климовске завершили работы по подаче тепла на подстанции скорой помощи
Работы по подаче тепла завершили на подстанции скорой помощи в Климовске и приступили к подключению поликлиники, сообщил в своём официальном Telegram-канале... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T11:50
2024-01-10T11:50
климовск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Работы по подаче тепла завершили на подстанции скорой помощи в Климовске и приступили к подключению поликлиники, сообщил в своём официальном Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Завершили работы на подстанции скорой помощи и приступили к подключению поликлиники – здесь уже готово взрослое отделение, тепло есть. Сейчас занимаемся детским отделением", - отметил Воробьев.По данным губернатора, под отключение отопления в Климовске попали 20 образовательных объектов. Уже завтра на них заступают 30 бригад. В течение пяти дней планируется подключить все объекты к отоплению и подать в них тепло.
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климовск
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климовск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Климовск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
В Климовске завершили работы по подаче тепла на подстанции скорой помощи

Воробьев: в Климовске завершили работы по отоплению на подстанции скорой помощи

© Марат Хуснуллин / TelegramКотельная
Котельная
© Марат Хуснуллин / Telegram
Котельная. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Работы по подаче тепла завершили на подстанции скорой помощи в Климовске и приступили к подключению поликлиники, сообщил в своём официальном Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Завершили работы на подстанции скорой помощи и приступили к подключению поликлиники – здесь уже готово взрослое отделение, тепло есть. Сейчас занимаемся детским отделением", - отметил Воробьев.
По данным губернатора, под отключение отопления в Климовске попали 20 образовательных объектов. Уже завтра на них заступают 30 бригад. В течение пяти дней планируется подключить все объекты к отоплению и подать в них тепло.
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