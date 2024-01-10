https://ria.ru/20240110/podstantsiya-1920476755.html

В Климовске завершили работы по подаче тепла на подстанции скорой помощи

В Климовске завершили работы по подаче тепла на подстанции скорой помощи - РИА Новости, 10.01.2024

В Климовске завершили работы по подаче тепла на подстанции скорой помощи

Работы по подаче тепла завершили на подстанции скорой помощи в Климовске и приступили к подключению поликлиники, сообщил в своём официальном Telegram-канале... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:50

2024-01-10T11:50

2024-01-10T11:50

климовск

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Работы по подаче тепла завершили на подстанции скорой помощи в Климовске и приступили к подключению поликлиники, сообщил в своём официальном Telegram-канале губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Завершили работы на подстанции скорой помощи и приступили к подключению поликлиники – здесь уже готово взрослое отделение, тепло есть. Сейчас занимаемся детским отделением", - отметил Воробьев.По данным губернатора, под отключение отопления в Климовске попали 20 образовательных объектов. Уже завтра на них заступают 30 бригад. В течение пяти дней планируется подключить все объекты к отоплению и подать в них тепло.

https://ria.ru/20240110/vladivostok-1920443690.html

климовск

московская область (подмосковье)

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климовск, московская область (подмосковье), андрей воробьев