https://ria.ru/20240110/palestina-1920590663.html
Красный полумесяц заявил о гибели четырех сотрудников при обстреле в Газе
Красный полумесяц заявил о гибели четырех сотрудников при обстреле в Газе - РИА Новости, 10.01.2024
Красный полумесяц заявил о гибели четырех сотрудников при обстреле в Газе
Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что четверо сотрудников организации погибли при обстреле машины скорой помощи израильскими войсками в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T18:32
2024-01-10T18:32
2024-01-10T18:47
в мире
палестина
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
восточный иерусалим
хамас
красный полумесяц
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6dd2af2db2c85a211643ab0dbfdb1875.jpg
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что четверо сотрудников организации погибли при обстреле машины скорой помощи израильскими войсками в центральной части сектора Газа."Четыре работника скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца погибли при обстреле оккупантами (израильскими войсками – ред.) машины скорой помощи на дороге Салах ад-Дина… в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения.ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.
https://ria.ru/20231226/gaza-1918138831.html
https://ria.ru/20231207/gaza-1914434733.html
https://ria.ru/20231129/gaza-1912640068.html
https://ria.ru/20231201/gaza-1913096250.html
палестина
израиль
восточный иерусалим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914326452_92:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_f88c2be046a313d1a6d9a7a214ffa076.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль, восточный иерусалим, хамас, красный полумесяц, оон
В мире, Палестина, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль, Восточный Иерусалим, ХАМАС, Красный полумесяц, ООН
Красный полумесяц заявил о гибели четырех сотрудников при обстреле в Газе
Красный полумесяц заявил о гибели четырех сотрудников при обстреле скорой в Газе
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости.
Палестинское общество
Красного Полумесяца заявило, что четверо сотрудников организации погибли при обстреле машины скорой помощи израильскими войсками в центральной части сектора Газа.
"Четыре работника скорой помощи Палестинского общества Красного Полумесяца погибли при обстреле оккупантами (израильскими войсками – ред.) машины скорой помощи на дороге Салах ад-Дина… в центральной части сектора Газа", - говорится в сообщении организации в соцсети Х.
Эксперт: действия армии Израиля в Газе нанесли серьезный урон имиджу страны Израиль
7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС
операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч.
В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части.
Израиль объявил войну системе здравоохранения Газы, считает эксперт ООН
По данным минздрава палестинского анклава, число погибших в Газе с 7 октября превысило 23 тысячи, почти 59 тысяч получили ранения.
ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. После прекращения перемирия власти Израиля заявили, что в заложниках у ХАМАС осталось 126 израильтян и 11 иностранцев, 110 похищенных освобождены.
Эксперт объяснил разное отношение в Европе к ситуации в секторе Газа
МИД России
призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина
, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН
"двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме
.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР
в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины
, но создано было только израильское.
Эксперт назвал тревожные особенности нового витка противостояния в Газе