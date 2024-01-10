https://ria.ru/20240110/otoplenie-1920430969.html

Во Владивостоке три тысячи жителей остались без отопления из-за аварии

Во Владивостоке три тысячи жителей остались без отопления из-за аварии - РИА Новости, 10.01.2024

Во Владивостоке три тысячи жителей остались без отопления из-за аварии

Свыше 3 тысяч жителей Владивостока остались без отопления с вечера вторника из-за аварии на сети теплоснабжения, сообщает прокуратура Приморья в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T08:44

2024-01-10T08:44

2024-01-10T09:27

происшествия

владивосток

жкх

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Свыше 3 тысяч жителей Владивостока остались без отопления с вечера вторника из-за аварии на сети теплоснабжения, сообщает прокуратура Приморья в Telegram-канале. "Около 21.00 (14.00 мск) 9 января произошла авария на воздушном участке сети теплоснабжения, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома №41 на улице Калинина во Владивостоке... В настоящий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется более 3 тысячам жителей 18 многоквартирных домов", - говорится в сообщении. На место выехал представитель прокуратуры. Ведомство потребовало от должностных лиц МУПВ "ВПЭС" устранить нарушения. Днем в среду во Владивостоке 10 градусов мороза, к ночи потеплеет до минус 7.

https://ria.ru/20240109/prichina-1920363347.html

владивосток

приморский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, жкх, приморский край