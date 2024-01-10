Рейтинг@Mail.ru
Во Владивостоке три тысячи жителей остались без отопления из-за аварии - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:44 10.01.2024 (обновлено: 09:27 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/otoplenie-1920430969.html
Во Владивостоке три тысячи жителей остались без отопления из-за аварии
Во Владивостоке три тысячи жителей остались без отопления из-за аварии - РИА Новости, 10.01.2024
Во Владивостоке три тысячи жителей остались без отопления из-за аварии
Свыше 3 тысяч жителей Владивостока остались без отопления с вечера вторника из-за аварии на сети теплоснабжения, сообщает прокуратура Приморья в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T08:44
2024-01-10T09:27
происшествия
владивосток
жкх
приморский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920434095_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_3d7d4ff854f2ea2b7487de016bf72af9.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Свыше 3 тысяч жителей Владивостока остались без отопления с вечера вторника из-за аварии на сети теплоснабжения, сообщает прокуратура Приморья в Telegram-канале. "Около 21.00 (14.00 мск) 9 января произошла авария на воздушном участке сети теплоснабжения, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома №41 на улице Калинина во Владивостоке... В настоящий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется более 3 тысячам жителей 18 многоквартирных домов", - говорится в сообщении. На место выехал представитель прокуратуры. Ведомство потребовало от должностных лиц МУПВ "ВПЭС" устранить нарушения. Днем в среду во Владивостоке 10 градусов мороза, к ночи потеплеет до минус 7.
https://ria.ru/20240109/prichina-1920363347.html
владивосток
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920434095_0:135:1080:945_1920x0_80_0_0_e902b7e454e687b0263cc32bac66046e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владивосток, жкх, приморский край
Происшествия, Владивосток, ЖКХ, Приморский край
Во Владивостоке три тысячи жителей остались без отопления из-за аварии

Во Владивостоке 3 тыс жителей остались без отопления из-за аварии на теплосетях

© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramАвария на воздушном участке сети теплоснабжения во Владивостоке
Авария на воздушном участке сети теплоснабжения во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Прокуратура Приморского края/Telegram
Авария на воздушном участке сети теплоснабжения во Владивостоке
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Свыше 3 тысяч жителей Владивостока остались без отопления с вечера вторника из-за аварии на сети теплоснабжения, сообщает прокуратура Приморья в Telegram-канале.
«
"Около 21.00 (14.00 мск) 9 января произошла авария на воздушном участке сети теплоснабжения, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома №41 на улице Калинина во Владивостоке... В настоящий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется более 3 тысячам жителей 18 многоквартирных домов", - говорится в сообщении.
На место выехал представитель прокуратуры. Ведомство потребовало от должностных лиц МУПВ "ВПЭС" устранить нарушения.
Днем в среду во Владивостоке 10 градусов мороза, к ночи потеплеет до минус 7.
Зима в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Нижнем Новгороде причиной коммунальных аварий стали аномальные морозы
9 января, 17:32
 
ПроисшествияВладивостокЖКХПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала