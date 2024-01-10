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Во Владивостоке три тысячи жителей остались без отопления из-за аварии
Во Владивостоке три тысячи жителей остались без отопления из-за аварии - РИА Новости, 10.01.2024
Во Владивостоке три тысячи жителей остались без отопления из-за аварии
Свыше 3 тысяч жителей Владивостока остались без отопления с вечера вторника из-за аварии на сети теплоснабжения, сообщает прокуратура Приморья в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T08:44
2024-01-10T08:44
2024-01-10T09:27
происшествия
владивосток
жкх
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв – РИА Новости. Свыше 3 тысяч жителей Владивостока остались без отопления с вечера вторника из-за аварии на сети теплоснабжения, сообщает прокуратура Приморья в Telegram-канале. "Около 21.00 (14.00 мск) 9 января произошла авария на воздушном участке сети теплоснабжения, в результате чего оказалась подтоплена территория в районе дома №41 на улице Калинина во Владивостоке... В настоящий момент ведутся ремонтно-восстановительные работы, на период которых теплоснабжение не предоставляется более 3 тысячам жителей 18 многоквартирных домов", - говорится в сообщении. На место выехал представитель прокуратуры. Ведомство потребовало от должностных лиц МУПВ "ВПЭС" устранить нарушения. Днем в среду во Владивостоке 10 градусов мороза, к ночи потеплеет до минус 7.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, жкх, приморский край
Происшествия, Владивосток, ЖКХ, Приморский край
Во Владивостоке три тысячи жителей остались без отопления из-за аварии
Во Владивостоке 3 тыс жителей остались без отопления из-за аварии на теплосетях