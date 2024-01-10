https://ria.ru/20240110/otklyuchenie-1920410177.html

Юрист объяснил, как платить меньше при отключении тепла и горячей воды

Юрист объяснил, как платить меньше при отключении тепла и горячей воды - РИА Новости, 10.01.2024

Юрист объяснил, как платить меньше при отключении тепла и горячей воды

Отключение тепла и горячей воды является нарушением правил, за которое можно потребовать перерасчет, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший управляющий... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T02:15

2024-01-10T02:15

2024-01-10T02:18

общество

россия

жкх

pg partners

недвижимость

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Отключение тепла и горячей воды является нарушением правил, за которое можно потребовать перерасчет, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Жителям населенных пунктов, где из-за морозов отключали тепло, электричество и горячую воду, обещали сделать перерасчет автоматически. Но можно обратиться в УК и самостоятельно. Основанием для перерасчета за отопление может стать температура в помещениях ниже нормы (18-20 градусов Цельсия) и отключение свыше положенного времени.Необходимо зафиксировать низкую температуру в помещении или недостаточно горячую воду, пригласив специалиста из УК, который составит акт. Но если в квартире установлены индивидуальные счетчики тепла и воды, перерасчет невозможен, поскольку оплата идет по фактическому потреблению, заключил Гусятников.

https://ria.ru/20231218/zhkkh-1916135601.html

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общество, россия, жкх, pg partners, недвижимость