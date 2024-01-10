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Юрист объяснил, как платить меньше при отключении тепла и горячей воды - РИА Новости, 10.01.2024
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02:15 10.01.2024 (обновлено: 02:18 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/otklyuchenie-1920410177.html
Юрист объяснил, как платить меньше при отключении тепла и горячей воды
Юрист объяснил, как платить меньше при отключении тепла и горячей воды - РИА Новости, 10.01.2024
Юрист объяснил, как платить меньше при отключении тепла и горячей воды
Отключение тепла и горячей воды является нарушением правил, за которое можно потребовать перерасчет, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший управляющий... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T02:15
2024-01-10T02:18
общество
россия
жкх
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Отключение тепла и горячей воды является нарушением правил, за которое можно потребовать перерасчет, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.Жителям населенных пунктов, где из-за морозов отключали тепло, электричество и горячую воду, обещали сделать перерасчет автоматически. Но можно обратиться в УК и самостоятельно. Основанием для перерасчета за отопление может стать температура в помещениях ниже нормы (18-20 градусов Цельсия) и отключение свыше положенного времени.Необходимо зафиксировать низкую температуру в помещении или недостаточно горячую воду, пригласив специалиста из УК, который составит акт. Но если в квартире установлены индивидуальные счетчики тепла и воды, перерасчет невозможен, поскольку оплата идет по фактическому потреблению, заключил Гусятников.
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общество, россия, жкх, pg partners, недвижимость
Общество, Россия, ЖКХ, PG Partners, Недвижимость
Юрист объяснил, как платить меньше при отключении тепла и горячей воды

Юрист Гусятников: при отключении тепла и горячей воды возможен перерасчет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкБатарея
Батарея - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Отключение тепла и горячей воды является нарушением правил, за которое можно потребовать перерасчет, рассказал в интервью агентству "Прайм" старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Жителям населенных пунктов, где из-за морозов отключали тепло, электричество и горячую воду, обещали сделать перерасчет автоматически. Но можно обратиться в УК и самостоятельно. Основанием для перерасчета за отопление может стать температура в помещениях ниже нормы (18-20 градусов Цельсия) и отключение свыше положенного времени.
Необходимо зафиксировать низкую температуру в помещении или недостаточно горячую воду, пригласив специалиста из УК, который составит акт. Но если в квартире установлены индивидуальные счетчики тепла и воды, перерасчет невозможен, поскольку оплата идет по фактическому потреблению, заключил Гусятников.
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