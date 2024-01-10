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В Белом доме оценили влияние госпитализации Остина на безопасность США
В Белом доме оценили влияние госпитализации Остина на безопасность США - РИА Новости, 10.01.2024
В Белом доме оценили влияние госпитализации Остина на безопасность США
Неанонсированная госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина не поставила под угрозу защиту интересов США в сфере безопасности, заявил во вторник координатор... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T00:03
2024-01-10T00:03
2024-01-10T00:23
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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Неанонсированная госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина не поставила под угрозу защиту интересов США в сфере безопасности, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Я хотел бы подчеркнуть, что ни разу возможности наших вооруженных сил отстаивать наши интересы в сфере нацбезопасности не были поставлены под угрозу", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга. Он добавил, что в течение последних дней, пока глава Пентагона находился в больнице, руководство США осуществляло контроль над вооруженными силами и проведением военных операций за рубежом. Во вторник стало известно, что 70-летнему Остину врачи диагностировали рак простаты.
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в мире, сша, ллойд остин, джон кирби, министерство обороны сша
В мире, США, Ллойд Остин, Джон Кирби, Министерство обороны США
В Белом доме оценили влияние госпитализации Остина на безопасность США
Белый дом: госпитализация Остина не создала угрозу интересам безопасности США
ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Неанонсированная госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина не поставила под угрозу защиту интересов США в сфере безопасности, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«
"Я хотел бы подчеркнуть, что ни разу возможности наших вооруженных сил отстаивать наши интересы в сфере нацбезопасности не были поставлены под угрозу", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга.
Он добавил, что в течение последних дней, пока глава Пентагона находился в больнице, руководство США осуществляло контроль над вооруженными силами и проведением военных операций за рубежом.
Во вторник стало известно, что 70-летнему Остину врачи диагностировали рак простаты.
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