https://ria.ru/20240110/ostin-1920410426.html

В Белом доме оценили влияние госпитализации Остина на безопасность США

В Белом доме оценили влияние госпитализации Остина на безопасность США - РИА Новости, 10.01.2024

В Белом доме оценили влияние госпитализации Остина на безопасность США

Неанонсированная госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина не поставила под угрозу защиту интересов США в сфере безопасности, заявил во вторник координатор... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T00:03

2024-01-10T00:03

2024-01-10T00:23

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ВАШИНГТОН, 9 янв – РИА Новости. Неанонсированная госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина не поставила под угрозу защиту интересов США в сфере безопасности, заявил во вторник координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. "Я хотел бы подчеркнуть, что ни разу возможности наших вооруженных сил отстаивать наши интересы в сфере нацбезопасности не были поставлены под угрозу", - сказал Кирби в ходе регулярного брифинга. Он добавил, что в течение последних дней, пока глава Пентагона находился в больнице, руководство США осуществляло контроль над вооруженными силами и проведением военных операций за рубежом. Во вторник стало известно, что 70-летнему Остину врачи диагностировали рак простаты.

https://ria.ru/20240109/ostin-1920409663.html

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в мире, сша, ллойд остин, джон кирби, министерство обороны сша