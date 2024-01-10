https://ria.ru/20240110/oruzhie-1920423424.html

"Ночной кошмар". В США предупредили Киев о новом российском оружии

"Ночной кошмар". В США предупредили Киев о новом российском оружии - РИА Новости, 10.01.2024

"Ночной кошмар". В США предупредили Киев о новом российском оружии

Российские модернизированные ударные беспилотники "Куб" станут проблемой для Украины, пишет Newsweek. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T05:48

2024-01-10T05:48

2024-01-10T05:48

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские модернизированные ударные беспилотники "Куб" станут проблемой для Украины, пишет Newsweek."Первоначальная версия "КУБ-БЛА", представленная в 2019 году, уже обладала определенными потрясающими функциями. <…> Вероятно, обновленная версия обеспечит гораздо более мощный удар по целям на Украине", — говорится в статье.В материале сравнили новое российское оружие с "ночным кошмаром".Ранее президент концерна "Калашников" Алан Лушников сообщил, что Минобороны России получило первую партию более мощных ударных дронов "Куб". По его словам, это серьезный шаг, потому что отправлено "фактически новое изделие".

https://ria.ru/20240110/poteri-1920417204.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, россия, сша