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В Бурятии спасли северного оленя, тонувшего в Байкале
В Бурятии спасли северного оленя, тонувшего в Байкале - РИА Новости, 10.01.2024
В Бурятии спасли северного оленя, тонувшего в Байкале
На севере Бурятии сотрудники Бурприроднадзора спасли самца дикого северного оленя, тонувшего в Байкале, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T08:43
2024-01-10T08:43
2024-01-10T09:33
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УЛАН-УДЭ, 10 янв - РИА Новости. На севере Бурятии сотрудники Бурприроднадзора спасли самца дикого северного оленя, тонувшего в Байкале, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Спасли дикого северного оленя! Оперативно вызволили дикое животное из вод Северного Байкала", - говорится в сообщении. Уточняется, что животному около четырех лет, его спасли сотрудники Бурприроднадзора Северобайкальского района. "Будем надеяться, что у него всё будет хорошо", - добавили в ведомстве.
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общество, байкал
Хорошие новости, Общество, Байкал
В Бурятии спасли северного оленя, тонувшего в Байкале
Бурприроднадзор: в Бурятии спасли дикого северного оленя, тонувшего в Байкале