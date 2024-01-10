https://ria.ru/20240110/olen-1920430850.html

В Бурятии спасли северного оленя, тонувшего в Байкале

В Бурятии спасли северного оленя, тонувшего в Байкале - РИА Новости, 10.01.2024

В Бурятии спасли северного оленя, тонувшего в Байкале

На севере Бурятии сотрудники Бурприроднадзора спасли самца дикого северного оленя, тонувшего в Байкале, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T08:43

2024-01-10T08:43

2024-01-10T09:33

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УЛАН-УДЭ, 10 янв - РИА Новости. На севере Бурятии сотрудники Бурприроднадзора спасли самца дикого северного оленя, тонувшего в Байкале, сообщается в Telegram-канале ведомства. "Спасли дикого северного оленя! Оперативно вызволили дикое животное из вод Северного Байкала", - говорится в сообщении. Уточняется, что животному около четырех лет, его спасли сотрудники Бурприроднадзора Северобайкальского района. "Будем надеяться, что у него всё будет хорошо", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240110/leopard-1920426036.html

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