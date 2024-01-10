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В Орле после падения беспилотника застеклили окна в многоэтажке
В Орле после падения беспилотника застеклили окна в многоэтажке - РИА Новости, 10.01.2024
В Орле после падения беспилотника застеклили окна в многоэтажке
Все окна застеклили в многоэтажке в Орле, которая была повреждена из-за падения беспилотника, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:42
2024-01-10T12:42
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все окна застеклили в многоэтажке в Орле, которая была повреждена из-за падения беспилотника, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Во вторник мэр Юрий Парахин проинформировал о том, что в многоэтажном доме в Орле после падения беспилотника выбиты стекла, комиссия по чрезвычайным ситуациям и сотрудники управляющей компании занимаются восстановлением повреждений. Жильцам было предложено в случае необходимости побыть в пункте временного размещения. "Все в порядке, окна в пострадавшем доме застеклили, и жильцам не пришлось ехать в пункт временного размещения. Окна восстановили до 4 часов утра", – сообщили в мэрии. В пресс-службе добавили, что других повреждений в доме не выявлено.
https://ria.ru/20240110/bespilotnik-1920425572.html
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орел
Специальная военная операция на Украине, Орел
В Орле после падения беспилотника застеклили окна в многоэтажке
В Орле после падения беспилотника застеклили все окна в многоэтажке
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все окна застеклили в многоэтажке в Орле, которая была повреждена из-за падения беспилотника, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.
Во вторник мэр Юрий Парахин проинформировал о том, что в многоэтажном доме в Орле после падения беспилотника выбиты стекла, комиссия по чрезвычайным ситуациям и сотрудники управляющей компании занимаются восстановлением повреждений. Жильцам было предложено в случае необходимости побыть в пункте временного размещения.
"Все в порядке, окна в пострадавшем доме застеклили, и жильцам не пришлось ехать в пункт временного размещения. Окна восстановили до 4 часов утра", – сообщили в мэрии.
В пресс-службе добавили, что других повреждений в доме не выявлено.
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