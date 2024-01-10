https://ria.ru/20240110/okna-1920491327.html

В Орле после падения беспилотника застеклили окна в многоэтажке

В Орле после падения беспилотника застеклили окна в многоэтажке - РИА Новости, 10.01.2024

В Орле после падения беспилотника застеклили окна в многоэтажке

Все окна застеклили в многоэтажке в Орле, которая была повреждена из-за падения беспилотника, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T12:42

2024-01-10T12:42

2024-01-10T12:42

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Все окна застеклили в многоэтажке в Орле, которая была повреждена из-за падения беспилотника, сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии. Во вторник мэр Юрий Парахин проинформировал о том, что в многоэтажном доме в Орле после падения беспилотника выбиты стекла, комиссия по чрезвычайным ситуациям и сотрудники управляющей компании занимаются восстановлением повреждений. Жильцам было предложено в случае необходимости побыть в пункте временного размещения. "Все в порядке, окна в пострадавшем доме застеклили, и жильцам не пришлось ехать в пункт временного размещения. Окна восстановили до 4 часов утра", – сообщили в мэрии. В пресс-службе добавили, что других повреждений в доме не выявлено.

https://ria.ru/20240110/bespilotnik-1920425572.html

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орел