https://ria.ru/20240110/ocheredi-1920423575.html

"Умирают в очередях". Визит на Украину привел польского журналиста в ужас

"Умирают в очередях". Визит на Украину привел польского журналиста в ужас - РИА Новости, 10.01.2024

"Умирают в очередях". Визит на Украину привел польского журналиста в ужас

Огромные колонны машин останутся на польско-украинской границе даже после завершения протестов перевозчиков, заявил журналист Марек Серант в эфире украинского... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T06:00

2024-01-10T06:00

2024-01-10T13:04

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Огромные колонны машин останутся на польско-украинской границе даже после завершения протестов перевозчиков, заявил журналист Марек Серант в эфире украинского Radio NV."Вчера был на польско-украинской границе, возвращался из Киева в Варшаву и лично видел очереди по одну и другую сторону на границе", — поделился корреспондент.По словам Серанта, тяжелая ситуация на пограничных переходах не исправится даже через месяц после завершения блокады. Он отметил, что как польская, так и украинская сторона оказались совершенно не готовы к такому развитию событий.Журналист также добавил, что уровень безопасности людей в очередях не соответствует тому, что ожидает увидеть человек XXI века."Люди, которые стоят по 12 часов в очередях, доходит до столкновений, доходит до страшных вещей на дорогах. Люди умирают, люди ранены, умирают в очередях — это реально мы живем в XXI веке?" — возмущенно заметил Серант.В начале ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для ВСУ, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после февраля 2022 года, провести их проверку, разделить пустые и загруженные машины. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались несколько украинских водителей.

https://ria.ru/20240105/granitsa-1919762938.html

https://ria.ru/20240105/gruzoviki-1919838063.html

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