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При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:54 10.01.2024 (обновлено: 20:58 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/obstrel-1920615911.html
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.01.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T20:54
2024-01-10T20:58
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
иван приходько
калининский район
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела жилого массива "Солнечный" (Калининский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 20.05 украинские войска выпустили по Горловке пять ракет из РСЗО. Кроме того, по данным представительства, ВСУ выпустили по городу шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, иван приходько, калининский район
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Калининский район
При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Приходько: при обстреле Горловки пострадал мирный житель

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия обстрела Калининского района Горловки. 10 января 2024
Последствия обстрела Калининского района Горловки. 10 января 2024 - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия обстрела Калининского района Горловки. 10 января 2024
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела жилого массива "Солнечный" (Калининский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
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Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 20.05 украинские войска выпустили по Горловке пять ракет из РСЗО. Кроме того, по данным представительства, ВСУ выпустили по городу шесть снарядов калибром 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.01.2024Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныИван ПриходькоКалининский район
 
 
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