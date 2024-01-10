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При обстреле Горловки пострадал мирный житель
При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.01.2024
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T20:54
2024-01-10T20:54
2024-01-10T20:58
специальная военная операция на украине
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вооруженные силы украины
иван приходько
калининский район
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела жилого массива "Солнечный" (Калининский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 20.05 украинские войска выпустили по Горловке пять ракет из РСЗО. Кроме того, по данным представительства, ВСУ выпустили по городу шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, иван приходько, калининский район
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Иван Приходько, Калининский район
При обстреле Горловки пострадал мирный житель
Приходько: при обстреле Горловки пострадал мирный житель