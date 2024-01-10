https://ria.ru/20240110/obstrel-1920615911.html

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

При обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.01.2024

При обстреле Горловки пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T20:54

2024-01-10T20:54

2024-01-10T20:58

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

вооруженные силы украины

иван приходько

калининский район

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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Мирный житель пострадал в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате обстрела жилого массива "Солнечный" (Калининский район Горловки) со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) ранен мирный горловчанин", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало, что в 20.05 украинские войска выпустили по Горловке пять ракет из РСЗО. Кроме того, по данным представительства, ВСУ выпустили по городу шесть снарядов калибром 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

горловка

донецкая народная республика

калининский район

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, иван приходько, калининский район