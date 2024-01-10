https://ria.ru/20240110/obstrel-1920612874.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.01.2024
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска в 20.05 выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T20:35
2024-01-10T20:35
2024-01-10T20:36
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска в 20.05 выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.05 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
Украинские войска обстреляли Горловку
СЦКК ДНР: ВСУ выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке