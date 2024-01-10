https://ria.ru/20240110/obstrel-1920612874.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 10.01.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в 20.05 выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов,... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T20:35

2024-01-10T20:35

2024-01-10T20:36

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска в 20.05 выпустили пять ракет из РСЗО по Горловке, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.05 - населенный пункт Новгородское - населенный пункт Горловка (Центрально-Городской и Никитовский районы): выпущено пять ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале. Тип РСЗО не уточняется, о последствиях пока неизвестно. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол