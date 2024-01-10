https://ria.ru/20240110/obstrel-1920601620.html

Украинские войска обстреляли село Подывотье в Брянской области

Украинские войска обстреляли село Подывотье в Брянской области - РИА Новости, 10.01.2024

Украинские войска обстреляли село Подывотье в Брянской области

Мирный житель пострадал после обстрела села Подывотье Брянской области, он доставлен в больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T19:23

2024-01-10T19:23

2024-01-10T19:30

специальная военная операция на украине

брянская область

севский район

происшествия

александр богомаз

сумская область

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Мирный житель пострадал после обстрела села Подывотье Брянской области, он доставлен в больницу, сообщил губернатор региона Александр Богомаз."Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района. В результате обстрела пострадал один мирный житель. В настоящее время он доставлен в больницу, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь", – написал губернатор в своем Telegram-канале.Богомаз добавил, что частично повреждена одна единица автотранспорта, оперативные и экстренные службы работают на месте.Севский район – один из шести приграничных районов Брянской области, граничит с Сумской областью Украины и неоднократно подвергался обстрелам.

https://ria.ru/20231225/ukraine-1917784444.html

брянская область

севский район

сумская область

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брянская область, севский район, происшествия, александр богомаз, сумская область