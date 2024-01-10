https://ria.ru/20240110/obstrel-1920559639.html

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке - РИА Новости, 10.01.2024

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке

Украинские войска нанесли артиллерийский удар по городу Новая Каховка Херсонской области, пострадавших нет, сообщает администрация города в своем... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:38

2024-01-10T16:38

2024-01-10T16:39

специальная военная операция на украине

херсонская область

новая каховка

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по городу Новая Каховка Херсонской области, пострадавших нет, сообщает администрация города в своем Telegram-канале. "Укрофашисты нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке. В результате прилета снаряда со стороны ВСУ разбит жилой дом. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20231226/obstrel-1918201114.html

херсонская область

новая каховка

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херсонская область , новая каховка, происшествия