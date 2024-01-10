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ВСУ нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:38 10.01.2024 (обновлено: 16:39 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/obstrel-1920559639.html
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке - РИА Новости, 10.01.2024
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке
Украинские войска нанесли артиллерийский удар по городу Новая Каховка Херсонской области, пострадавших нет, сообщает администрация города в своем... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:38
2024-01-10T16:39
специальная военная операция на украине
херсонская область
новая каховка
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по городу Новая Каховка Херсонской области, пострадавших нет, сообщает администрация города в своем Telegram-канале. "Укрофашисты нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке. В результате прилета снаряда со стороны ВСУ разбит жилой дом. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20231226/obstrel-1918201114.html
херсонская область
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херсонская область , новая каховка, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Новая Каховка, Происшествия
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке в Херсонской области

© Фото : Новая Каховка/TelegramПоследствия удара ВСУ по Новой Каховке
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Новая Каховка/Telegram
Последствия удара ВСУ по Новой Каховке
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Украинские войска нанесли артиллерийский удар по городу Новая Каховка Херсонской области, пострадавших нет, сообщает администрация города в своем Telegram-канале.
"Укрофашисты нанесли артиллерийский удар по Новой Каховке. В результате прилета снаряда со стороны ВСУ разбит жилой дом. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьНовая КаховкаПроисшествия
 
 
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