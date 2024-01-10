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ВСУ обстреляли два села в Брянской области - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:28 10.01.2024 (обновлено: 14:44 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/obstrel-1920517209.html
ВСУ обстреляли два села в Брянской области
ВСУ обстреляли два села в Брянской области - РИА Новости, 10.01.2024
ВСУ обстреляли два села в Брянской области
Села Лемешовка и Азаровка Брянской области обстреляны со стороны Украины, пострадавших нет, повреждения получили жилые дома и сельхозпредприятие, сообщил... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:28
2024-01-10T14:44
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
севский район
происшествия
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Села Лемешовка и Азаровка Брянской области обстреляны со стороны Украины, пострадавших нет, повреждения получили жилые дома и сельхозпредприятие, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы обстреляли село Лемешовка Севского района. Более 14 снарядов выпущено по мирным объектам. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия", – написал губернатор.Он добавил, что ВСУ также обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа. "Пострадавших нет. В результате обстрела частичные повреждения получил один жилой дом", – уточнил глава региона.Богомаз проинформировал, что оперативные и экстренные службы работают на месте.Севский район и Стародубский округ Брянской области граничат с Сумской и Черниговской областями Украины и периодически подвергаются обстрелам.
https://ria.ru/20240108/bespilotniki-1920174900.html
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брянская область
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брянская область, александр богомаз, севский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Севский район, Происшествия
ВСУ обстреляли два села в Брянской области

Богомаз: ВСУ обстреляли села Лемешовка и Азаровка Брянской области

© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда
Фрагмент разорвавшегося снаряда - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
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Фрагмент разорвавшегося снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Села Лемешовка и Азаровка Брянской области обстреляны со стороны Украины, пострадавших нет, повреждения получили жилые дома и сельхозпредприятие, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Украинские террористы обстреляли село Лемешовка Севского района. Более 14 снарядов выпущено по мирным объектам. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия", – написал губернатор.
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Он добавил, что ВСУ также обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа. "Пострадавших нет. В результате обстрела частичные повреждения получил один жилой дом", – уточнил глава региона.
Богомаз проинформировал, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
Севский район и Стародубский округ Брянской области граничат с Сумской и Черниговской областями Украины и периодически подвергаются обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьАлександр БогомазСевский районПроисшествия
 
 
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