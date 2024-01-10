https://ria.ru/20240110/obstrel-1920517209.html
ВСУ обстреляли два села в Брянской области
ВСУ обстреляли два села в Брянской области - РИА Новости, 10.01.2024
ВСУ обстреляли два села в Брянской области
Села Лемешовка и Азаровка Брянской области обстреляны со стороны Украины, пострадавших нет, повреждения получили жилые дома и сельхозпредприятие, сообщил... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:28
2024-01-10T14:28
2024-01-10T14:44
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
севский район
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_0:306:3009:1999_1920x0_80_0_0_85b5cbe17f8eee6c7151a42bfe0170ae.jpg
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Села Лемешовка и Азаровка Брянской области обстреляны со стороны Украины, пострадавших нет, повреждения получили жилые дома и сельхозпредприятие, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы обстреляли село Лемешовка Севского района. Более 14 снарядов выпущено по мирным объектам. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия", – написал губернатор.Он добавил, что ВСУ также обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа. "Пострадавших нет. В результате обстрела частичные повреждения получил один жилой дом", – уточнил глава региона.Богомаз проинформировал, что оперативные и экстренные службы работают на месте.Севский район и Стародубский округ Брянской области граничат с Сумской и Черниговской областями Украины и периодически подвергаются обстрелам.
https://ria.ru/20240108/bespilotniki-1920174900.html
https://ria.ru/20240108/obstrel-1920167538.html
брянская область
севский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/01/1893738592_150:0:2881:2048_1920x0_80_0_0_7e557dc5ded0aeef6534aebd4eb021fa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, севский район, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Севский район, Происшествия
ВСУ обстреляли два села в Брянской области
Богомаз: ВСУ обстреляли села Лемешовка и Азаровка Брянской области