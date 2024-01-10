https://ria.ru/20240110/obstrel-1920517209.html

ВСУ обстреляли два села в Брянской области

ВСУ обстреляли два села в Брянской области - РИА Новости, 10.01.2024

ВСУ обстреляли два села в Брянской области

Села Лемешовка и Азаровка Брянской области обстреляны со стороны Украины, пострадавших нет, повреждения получили жилые дома и сельхозпредприятие, сообщил... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:28

2024-01-10T14:28

2024-01-10T14:44

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

севский район

происшествия

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Села Лемешовка и Азаровка Брянской области обстреляны со стороны Украины, пострадавших нет, повреждения получили жилые дома и сельхозпредприятие, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Украинские террористы обстреляли село Лемешовка Севского района. Более 14 снарядов выпущено по мирным объектам. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия", – написал губернатор.Он добавил, что ВСУ также обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа. "Пострадавших нет. В результате обстрела частичные повреждения получил один жилой дом", – уточнил глава региона.Богомаз проинформировал, что оперативные и экстренные службы работают на месте.Севский район и Стародубский округ Брянской области граничат с Сумской и Черниговской областями Украины и периодически подвергаются обстрелам.

https://ria.ru/20240108/bespilotniki-1920174900.html

https://ria.ru/20240108/obstrel-1920167538.html

брянская область

севский район

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брянская область, александр богомаз, севский район, происшествия