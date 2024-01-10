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В Новосибирске жителям предложили определить качества идеального мэра - РИА Новости, 10.01.2024
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12:26 10.01.2024 (обновлено: 12:27 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/novosibirsk-1920487303.html
В Новосибирске жителям предложили определить качества идеального мэра
В Новосибирске жителям предложили определить качества идеального мэра - РИА Новости, 10.01.2024
В Новосибирске жителям предложили определить качества идеального мэра
Депутаты горсовета Новосибирска, где в текущем году предстоят выборы градоначальника по новой конкурсной системе, разместили опрос, в котором просят горожан... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:26
2024-01-10T12:27
политика
новосибирск
новосибирская область
андрей травников
анатолий локоть
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НОВОСИБИРСК, 10 янв – РИА Новости. Депутаты горсовета Новосибирска, где в текущем году предстоят выборы градоначальника по новой конкурсной системе, разместили опрос, в котором просят горожан рассказать о том, каким должен быть идеальный мэр города. &quot;С 10 по 20 января 2024 года Совет депутатов города Новосибирска проводит опрос среди горожан. Новосибирцам предлагается ответить на несколько вопросов о том, каким должен быть идеальный мэр Новосибирска&quot;, - говорится в сообщении на сайте городского парламента.В горсовете напомнили, что в декабре 2023 года депутаты окончательно приняли порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска. Следующие выборы градоначальника пройдут по новым правилам – через представительный орган власти. В связи с этим горсовет и обращается к жителям с просьбой выразить свое мнение. Горожан, в частности, просят ответить на вопросы: необходимо ли мэру высшее образование? Какими качествами должен обладать мэр города? Должен ли мэр быть коренным новосибирцем? Какими должны быть критерии успешной работы мэра? Об отставке коммуниста Анатолия Локтя с поста мэра Новосибирска (отпуске с последующим увольнением) 28 декабря прошлого года объявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Отставку Локтя, полномочия которого как градоначальника истекали в сентябре 2024 года, губернатор объяснил тем, что тот "получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач". На следующий день сам Анатолий Локоть в своем Telegram-канале подтвердил, что решил оставить пост в связи с переходом на новую работу. Прямые выборы мэра Новосибирска были отменены в апреле 2023 года. По новым правилам, градоначальника теперь будут избирать депутаты из числа кандидатов, прошедших в финал специального конкурса.
https://ria.ru/20231115/opros-1909555284.html
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политика, новосибирск, новосибирская область, андрей травников, анатолий локоть, жкх
Политика, Новосибирск, Новосибирская область, Андрей Травников, Анатолий Локоть, ЖКХ
В Новосибирске жителям предложили определить качества идеального мэра

Новосибирские депутаты предложили жителям определить качества идеального мэра

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомобили на улице Кошурникова в Новосибирске
Автомобили на улице Кошурникова в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Автомобили на улице Кошурникова в Новосибирске. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 10 янв – РИА Новости. Депутаты горсовета Новосибирска, где в текущем году предстоят выборы градоначальника по новой конкурсной системе, разместили опрос, в котором просят горожан рассказать о том, каким должен быть идеальный мэр города.
«

"С 10 по 20 января 2024 года Совет депутатов города Новосибирска проводит опрос среди горожан. Новосибирцам предлагается ответить на несколько вопросов о том, каким должен быть идеальный мэр Новосибирска", - говорится в сообщении на сайте городского парламента.

В горсовете напомнили, что в декабре 2023 года депутаты окончательно приняли порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Новосибирска. Следующие выборы градоначальника пройдут по новым правилам – через представительный орган власти. В связи с этим горсовет и обращается к жителям с просьбой выразить свое мнение.
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Горожан, в частности, просят ответить на вопросы: необходимо ли мэру высшее образование? Какими качествами должен обладать мэр города? Должен ли мэр быть коренным новосибирцем? Какими должны быть критерии успешной работы мэра?
Об отставке коммуниста Анатолия Локтя с поста мэра Новосибирска (отпуске с последующим увольнением) 28 декабря прошлого года объявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. Отставку Локтя, полномочия которого как градоначальника истекали в сентябре 2024 года, губернатор объяснил тем, что тот "получил предложение перейти на работу, которая предполагает выполнение общегосударственных задач". На следующий день сам Анатолий Локоть в своем Telegram-канале подтвердил, что решил оставить пост в связи с переходом на новую работу.
Прямые выборы мэра Новосибирска были отменены в апреле 2023 года. По новым правилам, градоначальника теперь будут избирать депутаты из числа кандидатов, прошедших в финал специального конкурса.
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