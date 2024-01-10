https://ria.ru/20240110/nepal-1920474855.html

В Непале задержали "мальчика-Будду" за насилие над последователями

В Непале задержали "мальчика-Будду" за насилие над последователями - РИА Новости, 10.01.2024

В Непале задержали "мальчика-Будду" за насилие над последователями

Полиция Непала спустя несколько лет поисков задержала "духовного лидера" Раму Бахадура Бомджана, известного как "мальчик-Будда" и обвиняемого в сексуальном... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T11:40

2024-01-10T11:40

2024-01-10T11:49

в мире

непал

катманду

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Полиция Непала спустя несколько лет поисков задержала "духовного лидера" Раму Бахадура Бомджана, известного как "мальчик-Будда" и обвиняемого в сексуальном насилии над последователями, сообщило местное издание Katmandu Post."Команда центрального разведывательного бюро во вторник задержала вызывающего вопросы "духовного лидера" Раму Бахадура Бомджана", - пишет издание. Задержан он был в Катманду. По данным газеты, полиция разыскивала его несколько лет по ряду обвинений, включая изнасилование 15-летней девочки и причастность к исчезновению четырех человек. Как отмечает Katmandu Post, обвинения против "духовного лидера" выдвинули в 2020 году. Бомджана заподозрили в том, что еще в 2016 году он изнасиловал 15-летнюю девочку. Отмечалось, что в дальнейшем он угрожал девочке, чтобы она не предала инцидент огласке. В 2020 году полиция провела обыски в нескольких предполагаемых убежищах Бомджана, однако не нашла его. Газета напоминает, что Бомджан привлек внимание СМИ в 2005 году, когда он якобы медитировал без еды, воды и сна в течение нескольких месяцев. Тогда же журналисты прозвали его "мальчиком-Буддой".

https://ria.ru/20240108/prints_endryu-1920101426.html

непал

катманду

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в мире, непал, катманду