https://ria.ru/20240110/nebenzya-1920627366.html
Небензя раскритиковал реакцию секретариата ООН на обстрел Белгорода
Небензя раскритиковал реакцию секретариата ООН на обстрел Белгорода - РИА Новости, 10.01.2024
Небензя раскритиковал реакцию секретариата ООН на обстрел Белгорода
Секретариат ООН не представил никакой внятной реакции на обстрел ВСУ Белгорода, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T22:45
2024-01-10T22:45
2024-01-10T22:45
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ООН, 10 янв – РИА Новости. Секретариат ООН не представил никакой внятной реакции на обстрел ВСУ Белгорода, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, международные организации "стыдливо помалкивают каждый раз, когда речь заходит о необходимости осудить вопиющие преступления Киева". "Никакой внятной реакции, за исключением общих слов, на теракт в Белгороде со стороны секретариата ООН так и не поступило", - подчеркнул Небензя. Тридцатого декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
https://ria.ru/20240107/vsu-1920095258.html
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Небензя раскритиковал реакцию секретариата ООН на обстрел Белгорода
Небензя: от секретариата ООН не было никакой внятной реакции на обстрел Белгорда