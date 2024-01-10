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Небензя раскритиковал реакцию секретариата ООН на обстрел Белгорода - РИА Новости, 10.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:45 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/nebenzya-1920627366.html
Небензя раскритиковал реакцию секретариата ООН на обстрел Белгорода
Небензя раскритиковал реакцию секретариата ООН на обстрел Белгорода - РИА Новости, 10.01.2024
Небензя раскритиковал реакцию секретариата ООН на обстрел Белгорода
Секретариат ООН не представил никакой внятной реакции на обстрел ВСУ Белгорода, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T22:45
2024-01-10T22:45
специальная военная операция на украине
в мире
белгород
россия
белгородская область
василий небензя
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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ООН, 10 янв – РИА Новости. Секретариат ООН не представил никакой внятной реакции на обстрел ВСУ Белгорода, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя. По его словам, международные организации "стыдливо помалкивают каждый раз, когда речь заходит о необходимости осудить вопиющие преступления Киева". "Никакой внятной реакции, за исключением общих слов, на теракт в Белгороде со стороны секретариата ООН так и не поступило", - подчеркнул Небензя. Тридцатого декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
https://ria.ru/20231230/obstrel-1919168346.html
https://ria.ru/20240107/vsu-1920095258.html
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в мире, белгород, россия, белгородская область, василий небензя, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, оон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгород, Россия, Белгородская область, Василий Небензя, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, ООН
Небензя раскритиковал реакцию секретариата ООН на обстрел Белгорода

Небензя: от секретариата ООН не было никакой внятной реакции на обстрел Белгорда

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВасилий Небензя
Василий Небензя
© МИД РФ
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Василий Небензя. Архивное фото
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ООН, 10 янв – РИА Новости. Секретариат ООН не представил никакой внятной реакции на обстрел ВСУ Белгорода, заявил на заседании Совбеза ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
По его словам, международные организации "стыдливо помалкивают каждый раз, когда речь заходит о необходимости осудить вопиющие преступления Киева".
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"Никакой внятной реакции, за исключением общих слов, на теракт в Белгороде со стороны секретариата ООН так и не поступило", - подчеркнул Небензя.
Тридцатого декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли центр Белгорода. Сообщалось о 25 погибших, среди которых пять детей, и 109 пострадавших. С тех пор город и другие территории региона несколько раз подвергались крупным обстрелам.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелгородРоссияБелгородская областьВасилий НебензяВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныООН
 
 
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