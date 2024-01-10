Дюмин: лучшие музеи России представят свои экспонаты в Тульской области
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГубернатор Тульской области Алексей Дюмин на открытии Дня Тульской области на Международной выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин на открытии Дня Тульской области на Международной выставке-форуме "Россия"
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Крупнейшие музеи России представят свои экспонаты в Тульской области для местных жителей и туристов, сообщил губернатор региона Алексей Дюмин.
Заявление прозвучало в среду на открытии Дня Тульской области на Международной выставке-форуме "Россия", которая сейчас проходит на ВДНХ.
"Сегодня мы запускаем достаточно масштабный, грандиозный проект "Музейное лето в Туле-2024", - сообщил Дюмин.
По словам губернатора, в рамках этого проекта в Туле будут представлены шедевры из экспозиций Государственного исторического музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи и других культурных учреждений.
"Земля боевой славы Тульская область – по праву знаменита своей высокой культурой, а сама Тула по праву носит звание третьей музейной столицы России. Благодаря инициативе губернатора в Туле открылся уникальный проект, который не имеет аналогов в России", - отметил первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин.
В открытии Дня Тульской области принимали участие знаменитые уроженцы Тулы - народный артист РФ, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков, певец SHAMAN (Ярослав Дронов), директор музея-усадьбы Л. Н. Толстого "Ясная Поляна" Екатерина Толстая, директор музея-заповедника В. Д. Поленова Наталья Поленова, а также директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.
Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, всего 131 экспозиция.