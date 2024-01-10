https://ria.ru/20240110/msp-postavschiki-1920316241.html
Пять МСП-поставщиков отобраны в программу "выращивания" от ОАК
Пять МСП-поставщиков отобраны в программу "выращивания" от ОАК - РИА Новости, 10.01.2024
Пять МСП-поставщиков отобраны в программу "выращивания" от ОАК
Пять представителей малого и среднего бизнеса отобраны по итогам рассмотрения заявок на участие МСП-поставщиков в программе "выращивания" Объединенной... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:00
2024-01-10T10:00
2024-01-10T12:58
александр исаевич
корпорация мсп
малый бизнес
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
поставки
твой бизнес
твой бизнес – новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918421988_0:229:2824:1818_1920x0_80_0_0_4fcb9fcaf4db738c07d69e5958b08cca.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пять представителей малого и среднего бизнеса отобраны по итогам рассмотрения заявок на участие МСП-поставщиков в программе "выращивания" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Они станут участниками программы развития малых и средних предприятий для их дальнейшего участия в закупках по направлению "Поставка металлорежущего инструмента"."В рамках объявленного отбора мы получили десять заявок от малого и среднего бизнеса. Пять предприятий в итоге было отобрано для участия в программе "выращивания". С ними будут заключены трехсторонние соглашения о сотрудничестве с участием Корпорации МСП. Они предусматривают меры поддержки, включая техническую, маркетинговую, методическую и другую. В дальнейшем с МСП-поставщиками планируется заключение офсетных договоров", — приводятся в сообщении слова генерального директора КМСП Александра Исаевича.Как отметили в пресс-службе, в настоящее время разработаны и утверждены 17 программ "выращивания" от ОАК, "Автодор-Платные дороги", РЖД, "Ростелекома", Группы "Интер РАО", МУП города Нягани "Комбинат питания", Муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска и других заказчиков. Еще около двух десятков компаний рассматривают возможность утверждения программ "выращивания". Среди них - "РусГидро", АК "АЛРОСА" и другие.Оператором программ является Корпорация МСП. По мере утверждения программ информация о них будет размещаться на Цифровой платформе МСП.РФ."Выращивание" МСП-поставщиков реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при участии Корпорации МСП. Его инициировал глава государства, реализацию курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.
https://ria.ru/20231226/msp-postavschiki-1918256587.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918421988_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_62d85140225ba32a04ff7f890ebb2b81.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр исаевич, корпорация мсп, малый бизнес, объединенная авиастроительная корпорация (оак), поставки, твой бизнес – новости
Александр Исаевич, Корпорация МСП, Малый бизнес, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Поставки, Твой бизнес, Твой бизнес – новости