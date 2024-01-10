https://ria.ru/20240110/msp-postavschiki-1920316241.html

Пять МСП-поставщиков отобраны в программу "выращивания" от ОАК

Пять МСП-поставщиков отобраны в программу "выращивания" от ОАК - РИА Новости, 10.01.2024

Пять МСП-поставщиков отобраны в программу "выращивания" от ОАК

Пять представителей малого и среднего бизнеса отобраны по итогам рассмотрения заявок на участие МСП-поставщиков в программе "выращивания" Объединенной... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:00

2024-01-10T10:00

2024-01-10T12:58

александр исаевич

корпорация мсп

малый бизнес

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

поставки

твой бизнес

твой бизнес – новости

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Пять представителей малого и среднего бизнеса отобраны по итогам рассмотрения заявок на участие МСП-поставщиков в программе "выращивания" Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), сообщает пресс-служба Корпорации МСП (КМСП).Они станут участниками программы развития малых и средних предприятий для их дальнейшего участия в закупках по направлению "Поставка металлорежущего инструмента"."В рамках объявленного отбора мы получили десять заявок от малого и среднего бизнеса. Пять предприятий в итоге было отобрано для участия в программе "выращивания". С ними будут заключены трехсторонние соглашения о сотрудничестве с участием Корпорации МСП. Они предусматривают меры поддержки, включая техническую, маркетинговую, методическую и другую. В дальнейшем с МСП-поставщиками планируется заключение офсетных договоров", — приводятся в сообщении слова генерального директора КМСП Александра Исаевича.Как отметили в пресс-службе, в настоящее время разработаны и утверждены 17 программ "выращивания" от ОАК, "Автодор-Платные дороги", РЖД, "Ростелекома", Группы "Интер РАО", МУП города Нягани "Комбинат питания", Муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска и других заказчиков. Еще около двух десятков компаний рассматривают возможность утверждения программ "выращивания". Среди них - "РусГидро", АК "АЛРОСА" и другие.Оператором программ является Корпорация МСП. По мере утверждения программ информация о них будет размещаться на Цифровой платформе МСП.РФ."Выращивание" МСП-поставщиков реализуется в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство" при участии Корпорации МСП. Его инициировал глава государства, реализацию курирует первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов.

https://ria.ru/20231226/msp-postavschiki-1918256587.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр исаевич, корпорация мсп, малый бизнес, объединенная авиастроительная корпорация (оак), поставки, твой бизнес – новости