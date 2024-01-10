Рейтинг@Mail.ru
Школа экспорта РЭЦ оказала более 2,2 тысяч услуг клиентам "Моего экспорта" - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:10 10.01.2024 (обновлено: 13:37 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/moy_eksport-1920499106.html
Школа экспорта РЭЦ оказала более 2,2 тысяч услуг клиентам "Моего экспорта"
Школа экспорта РЭЦ оказала более 2,2 тысяч услуг клиентам "Моего экспорта" - РИА Новости, 10.01.2024
Школа экспорта РЭЦ оказала более 2,2 тысяч услуг клиентам "Моего экспорта"
Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) продолжает активно развиваться и предоставлять свои услуги экспортно-ориентированным... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:10
2024-01-10T13:37
экономика
технологии
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
вэб.рф (вэб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928796_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_129ab1f6150694bd2d8009f5668a2a01.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) продолжает активно развиваться и предоставлять свои услуги экспортно-ориентированным компаниям, за 2023 год школа оказала более 2,2 тысячи услуг пользователям платформы "Мой экспорт" и помогла более 1 тысячи компаний развивать свою экспортную деятельность, сообщает центр."Среди наиболее востребованных услуг Школы экспорта РЭЦ - учебные пособия. Пользователи скачали их 2145 раз. Эти материалы помогают компаниям разобраться в сложностях экспорта и научиться эффективно работать на новых рынках. Также был проведен успешный пилотный проект по реализации экспортных семинаров через платформу "Мой экспорт", в котором приняли участие представители региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) и экспортеры из пяти субъектов страны (Иркутская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области)", - говорится в сообщении.Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина поделилась планами на ближайшую перспективу. Она отметила, что в начале 2024 года школа планирует разместить на площадке "Моего экспорта" три новых учебных пособия."Эти пособия будут посвящены вопросам успешного выхода и работы на рынках Индии и ОАЭ, а также устойчивого развития и интеграции ESG-факторов в деятельность компании. Учебные пособия Школы экспорта РЭЦ традиционно пользуются большим спросом у экспортеров, так как они предоставляют ответы на все ключевые вопросы, а также раскрывают тонкости и лайфхаки работы на дружественных рынках", - отметила Никитина.Он добавила, что в наступившем году будет продолжен переход экспортных семинаров на платформу "Мой экспорт". Так, в 2024 году планируется проведение семинаров с использованием экосистемы в 15 регионах России."Школа экспорта РЭЦ продолжает активно работать над разработкой и предоставлением новых услуг для развития экспортной деятельности в России. Использование платформы "Мой экспорт" и развитие учебных пособий помогают компаниям получить необходимые знания и навыки для успешной работы на международных рынках", - заключила Никитина.
https://ria.ru/20240109/prodazhi-1920262871.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928796_785:0:3516:2048_1920x0_80_0_0_575d04c667fd1b1661d550ffdb2068a3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, российский экспортный центр (рэц), экспорт, вэб.рф (вэб)
Экономика, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ)

Школа экспорта РЭЦ оказала более 2,2 тысяч услуг клиентам "Моего экспорта"

© РИА Новости / Владимир АстапковичЛоготип цифровой платформы "Мой экспорт"
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Логотип цифровой платформы "Мой экспорт"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) продолжает активно развиваться и предоставлять свои услуги экспортно-ориентированным компаниям, за 2023 год школа оказала более 2,2 тысячи услуг пользователям платформы "Мой экспорт" и помогла более 1 тысячи компаний развивать свою экспортную деятельность, сообщает центр.
"Среди наиболее востребованных услуг Школы экспорта РЭЦ - учебные пособия. Пользователи скачали их 2145 раз. Эти материалы помогают компаниям разобраться в сложностях экспорта и научиться эффективно работать на новых рынках. Также был проведен успешный пилотный проект по реализации экспортных семинаров через платформу "Мой экспорт", в котором приняли участие представители региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) и экспортеры из пяти субъектов страны (Иркутская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области)", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина поделилась планами на ближайшую перспективу. Она отметила, что в начале 2024 года школа планирует разместить на площадке "Моего экспорта" три новых учебных пособия.
Логотип цифровой платформы Мой экспорт - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
Каналы продаж для 3D-моделей, образования появились на "Моем экспорте"
9 января, 11:48
"Эти пособия будут посвящены вопросам успешного выхода и работы на рынках Индии и ОАЭ, а также устойчивого развития и интеграции ESG-факторов в деятельность компании. Учебные пособия Школы экспорта РЭЦ традиционно пользуются большим спросом у экспортеров, так как они предоставляют ответы на все ключевые вопросы, а также раскрывают тонкости и лайфхаки работы на дружественных рынках", - отметила Никитина.
Он добавила, что в наступившем году будет продолжен переход экспортных семинаров на платформу "Мой экспорт". Так, в 2024 году планируется проведение семинаров с использованием экосистемы в 15 регионах России.
"Школа экспорта РЭЦ продолжает активно работать над разработкой и предоставлением новых услуг для развития экспортной деятельности в России. Использование платформы "Мой экспорт" и развитие учебных пособий помогают компаниям получить необходимые знания и навыки для успешной работы на международных рынках", - заключила Никитина.
 
ЭкономикаТехнологииРоссийский экспортный центр (РЭЦ)ЭкспортВЭБ.РФ (ВЭБ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала