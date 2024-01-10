https://ria.ru/20240110/moy_eksport-1920499106.html

Школа экспорта РЭЦ оказала более 2,2 тысяч услуг клиентам "Моего экспорта"

Школа экспорта РЭЦ оказала более 2,2 тысяч услуг клиентам "Моего экспорта" - РИА Новости, 10.01.2024

Школа экспорта РЭЦ оказала более 2,2 тысяч услуг клиентам "Моего экспорта"

Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) продолжает активно развиваться и предоставлять свои услуги экспортно-ориентированным... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:10

2024-01-10T13:10

2024-01-10T13:37

экономика

технологии

российский экспортный центр (рэц)

экспорт

вэб.рф (вэб)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850928796_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_129ab1f6150694bd2d8009f5668a2a01.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) продолжает активно развиваться и предоставлять свои услуги экспортно-ориентированным компаниям, за 2023 год школа оказала более 2,2 тысячи услуг пользователям платформы "Мой экспорт" и помогла более 1 тысячи компаний развивать свою экспортную деятельность, сообщает центр."Среди наиболее востребованных услуг Школы экспорта РЭЦ - учебные пособия. Пользователи скачали их 2145 раз. Эти материалы помогают компаниям разобраться в сложностях экспорта и научиться эффективно работать на новых рынках. Также был проведен успешный пилотный проект по реализации экспортных семинаров через платформу "Мой экспорт", в котором приняли участие представители региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) и экспортеры из пяти субъектов страны (Иркутская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области)", - говорится в сообщении.Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина поделилась планами на ближайшую перспективу. Она отметила, что в начале 2024 года школа планирует разместить на площадке "Моего экспорта" три новых учебных пособия."Эти пособия будут посвящены вопросам успешного выхода и работы на рынках Индии и ОАЭ, а также устойчивого развития и интеграции ESG-факторов в деятельность компании. Учебные пособия Школы экспорта РЭЦ традиционно пользуются большим спросом у экспортеров, так как они предоставляют ответы на все ключевые вопросы, а также раскрывают тонкости и лайфхаки работы на дружественных рынках", - отметила Никитина.Он добавила, что в наступившем году будет продолжен переход экспортных семинаров на платформу "Мой экспорт". Так, в 2024 году планируется проведение семинаров с использованием экосистемы в 15 регионах России."Школа экспорта РЭЦ продолжает активно работать над разработкой и предоставлением новых услуг для развития экспортной деятельности в России. Использование платформы "Мой экспорт" и развитие учебных пособий помогают компаниям получить необходимые знания и навыки для успешной работы на международных рынках", - заключила Никитина.

https://ria.ru/20240109/prodazhi-1920262871.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, технологии, российский экспортный центр (рэц), экспорт, вэб.рф (вэб)