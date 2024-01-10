https://ria.ru/20240110/moy_eksport-1920499106.html
Школа экспорта РЭЦ оказала более 2,2 тысяч услуг клиентам "Моего экспорта"
Школа экспорта РЭЦ оказала более 2,2 тысяч услуг клиентам "Моего экспорта" - РИА Новости, 10.01.2024
Школа экспорта РЭЦ оказала более 2,2 тысяч услуг клиентам "Моего экспорта"
Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) продолжает активно развиваться и предоставлять свои услуги экспортно-ориентированным... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:10
2024-01-10T13:10
2024-01-10T13:37
экономика
технологии
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
вэб.рф (вэб)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) продолжает активно развиваться и предоставлять свои услуги экспортно-ориентированным компаниям, за 2023 год школа оказала более 2,2 тысячи услуг пользователям платформы "Мой экспорт" и помогла более 1 тысячи компаний развивать свою экспортную деятельность, сообщает центр."Среди наиболее востребованных услуг Школы экспорта РЭЦ - учебные пособия. Пользователи скачали их 2145 раз. Эти материалы помогают компаниям разобраться в сложностях экспорта и научиться эффективно работать на новых рынках. Также был проведен успешный пилотный проект по реализации экспортных семинаров через платформу "Мой экспорт", в котором приняли участие представители региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) и экспортеры из пяти субъектов страны (Иркутская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области)", - говорится в сообщении.Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина поделилась планами на ближайшую перспективу. Она отметила, что в начале 2024 года школа планирует разместить на площадке "Моего экспорта" три новых учебных пособия."Эти пособия будут посвящены вопросам успешного выхода и работы на рынках Индии и ОАЭ, а также устойчивого развития и интеграции ESG-факторов в деятельность компании. Учебные пособия Школы экспорта РЭЦ традиционно пользуются большим спросом у экспортеров, так как они предоставляют ответы на все ключевые вопросы, а также раскрывают тонкости и лайфхаки работы на дружественных рынках", - отметила Никитина.Он добавила, что в наступившем году будет продолжен переход экспортных семинаров на платформу "Мой экспорт". Так, в 2024 году планируется проведение семинаров с использованием экосистемы в 15 регионах России."Школа экспорта РЭЦ продолжает активно работать над разработкой и предоставлением новых услуг для развития экспортной деятельности в России. Использование платформы "Мой экспорт" и развитие учебных пособий помогают компаниям получить необходимые знания и навыки для успешной работы на международных рынках", - заключила Никитина.
https://ria.ru/20240109/prodazhi-1920262871.html
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экономика, технологии, российский экспортный центр (рэц), экспорт, вэб.рф (вэб)
Экономика, Технологии, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, ВЭБ.РФ (ВЭБ)
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Школа экспорта Российского экспортного центра (РЭЦ, входит в ВЭБ.РФ) продолжает активно развиваться и предоставлять свои услуги экспортно-ориентированным компаниям, за 2023 год школа оказала более 2,2 тысячи услуг пользователям платформы "Мой экспорт" и помогла более 1 тысячи компаний развивать свою экспортную деятельность, сообщает центр.
"Среди наиболее востребованных услуг Школы экспорта РЭЦ - учебные пособия. Пользователи скачали их 2145 раз. Эти материалы помогают компаниям разобраться в сложностях экспорта и научиться эффективно работать на новых рынках. Также был проведен успешный пилотный проект по реализации экспортных семинаров через платформу "Мой экспорт", в котором приняли участие представители региональных Центров поддержки экспорта (ЦПЭ) и экспортеры из пяти субъектов страны (Иркутская, Липецкая, Нижегородская, Новосибирская и Ростовская области
)", - говорится в сообщении.
Генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алисия Никитина поделилась планами на ближайшую перспективу. Она отметила, что в начале 2024 года школа планирует разместить на площадке "Моего экспорта" три новых учебных пособия.
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"Эти пособия будут посвящены вопросам успешного выхода и работы на рынках Индии
и ОАЭ
, а также устойчивого развития и интеграции ESG-факторов в деятельность компании. Учебные пособия Школы экспорта РЭЦ традиционно пользуются большим спросом у экспортеров, так как они предоставляют ответы на все ключевые вопросы, а также раскрывают тонкости и лайфхаки работы на дружественных рынках", - отметила Никитина.
Он добавила, что в наступившем году будет продолжен переход экспортных семинаров на платформу "Мой экспорт". Так, в 2024 году планируется проведение семинаров с использованием экосистемы в 15 регионах России.
"Школа экспорта РЭЦ продолжает активно работать над разработкой и предоставлением новых услуг для развития экспортной деятельности в России. Использование платформы "Мой экспорт" и развитие учебных пособий помогают компаниям получить необходимые знания и навыки для успешной работы на международных рынках", - заключила Никитина.