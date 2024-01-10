https://ria.ru/20240110/most-1920494946.html
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей - РИА Новости, 10.01.2024
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T12:55
2024-01-10T12:55
2024-01-10T12:59
крымский мост
происшествия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в сообщении. Причины не называются.Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
https://ria.ru/20240103/most-1919583504.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, происшествия, республика крым
Крымский мост, Происшествия, Республика Крым
На Крымском мосту временно перекрыли движение автомобилей
Инфоцентр: движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто