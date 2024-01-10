https://ria.ru/20240110/moshenniki-1920516376.html
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
Россиян предупредили о новом способе мошенничества - РИА Новости, 10.01.2024
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
Банк России на сайте предупредил о новом способе мошенничества: злоумышленники начали предлагать россиянам решить вопросы с активами, заблокированными... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:25
2024-01-10T14:25
2024-01-10T14:25
технологии
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Банк России на сайте предупредил о новом способе мошенничества: злоумышленники начали предлагать россиянам решить вопросы с активами, заблокированными иностранными учетными институтами."Мошенники предлагают гражданам решить вопросы с их активами, заблокированными иностранными учетными институтами. Такие объявления массово распространяются в интернете, в социальных сетях и мессенджерах, а также рассылаются по электронным адресам пользователей", - говорится в сообщении.По данным ЦБ, аферисты могут выдавать себя за финансовую организацию, но при этом не иметь лицензии Банка России. "Для разблокировки требуется перевести на счет компании, которая предлагает такие услуги, сумму, равную стоимости замороженных активов. Людям обещают, что они вернут эти деньги на свой банковский счет в двойном размере", - указал регулятор.Банк России рекомендует инвесторам быть осмотрительными, проверять легальность компании на сайте ЦБ, а также не переводить деньги и не предоставлять персональные данные организациям, деятельность которых вызывает сомнения.
https://ria.ru/20240107/moshenniki-1920031750.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, центральный банк рф (цб рф)
Технологии, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Россиян предупредили о новом способе мошенничества
ЦБ: россиянам начали предлагать решить вопросы с заблокированными активами