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Эксперт раскрыл, как китайские авто справляются с русскими морозами - РИА Новости, 10.01.2024
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03:15 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/moroz-1920410298.html
Эксперт раскрыл, как китайские авто справляются с русскими морозами
Эксперт раскрыл, как китайские авто справляются с русскими морозами - РИА Новости, 10.01.2024
Эксперт раскрыл, как китайские авто справляются с русскими морозами
Большинство китайских автомобилей неплохо работают при низких температурах, но есть нюансы, рассказал в беседе с агентством “Прайм” автоэксперт Егор Васильев. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T03:15
2024-01-10T03:15
общество
авто
россия
китай
егор васильев
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Большинство китайских автомобилей неплохо работают при низких температурах, но есть нюансы, рассказал в беседе с агентством “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Дело в том, что часть китайских авто приходят в Россию по параллельному импорту и не адаптированы к нашим погодным условиям. Особенно пагубны для них перепады температур. Чтобы избежать проблем, следует контролировать состояние трубопроводов, электрики и пластиковых деталей.Насторожить должны и бренды, недавно вышедшие на российский рынок. Часто они лишь прощупывают почву и не вкладываются в адаптацию.“Только после появления очевидного спроса они начинают процессы доводки”, — объяснил специалист.Если же бренд давно присутствует в России, особых проблем быть не должно — китайцы уже адаптировали свою продукцию и при необходимости быстро вносят изменения как в детали, так и в сборочный процесс, заключил Васильев.
https://ria.ru/20231213/avtomobili-1915552601.html
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общество, авто, россия, китай, егор васильев
Общество, Авто, Россия, Китай, Егор Васильев
Эксперт раскрыл, как китайские авто справляются с русскими морозами

Эксперт Васильев: большинство китайских авто неплохо работают в холода

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкКитайские авто
Китайские авто - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Китайские авто. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Большинство китайских автомобилей неплохо работают при низких температурах, но есть нюансы, рассказал в беседе с агентством “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.
Дело в том, что часть китайских авто приходят в Россию по параллельному импорту и не адаптированы к нашим погодным условиям. Особенно пагубны для них перепады температур. Чтобы избежать проблем, следует контролировать состояние трубопроводов, электрики и пластиковых деталей.
Насторожить должны и бренды, недавно вышедшие на российский рынок. Часто они лишь прощупывают почву и не вкладываются в адаптацию.
«
“Только после появления очевидного спроса они начинают процессы доводки”, — объяснил специалист.
Если же бренд давно присутствует в России, особых проблем быть не должно — китайцы уже адаптировали свою продукцию и при необходимости быстро вносят изменения как в детали, так и в сборочный процесс, заключил Васильев.
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ОбществоАвтоРоссияКитайЕгор Васильев
 
 
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