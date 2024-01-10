https://ria.ru/20240110/moroz-1920410298.html

Эксперт раскрыл, как китайские авто справляются с русскими морозами

Эксперт раскрыл, как китайские авто справляются с русскими морозами - РИА Новости, 10.01.2024

Эксперт раскрыл, как китайские авто справляются с русскими морозами

Большинство китайских автомобилей неплохо работают при низких температурах, но есть нюансы, рассказал в беседе с агентством “Прайм” автоэксперт Егор Васильев. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T03:15

2024-01-10T03:15

2024-01-10T03:15

общество

авто

россия

китай

егор васильев

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Большинство китайских автомобилей неплохо работают при низких температурах, но есть нюансы, рассказал в беседе с агентством “Прайм” автоэксперт Егор Васильев.Дело в том, что часть китайских авто приходят в Россию по параллельному импорту и не адаптированы к нашим погодным условиям. Особенно пагубны для них перепады температур. Чтобы избежать проблем, следует контролировать состояние трубопроводов, электрики и пластиковых деталей.Насторожить должны и бренды, недавно вышедшие на российский рынок. Часто они лишь прощупывают почву и не вкладываются в адаптацию.“Только после появления очевидного спроса они начинают процессы доводки”, — объяснил специалист.Если же бренд давно присутствует в России, особых проблем быть не должно — китайцы уже адаптировали свою продукцию и при необходимости быстро вносят изменения как в детали, так и в сборочный процесс, заключил Васильев.

https://ria.ru/20231213/avtomobili-1915552601.html

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2024

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общество, авто, россия, китай, егор васильев