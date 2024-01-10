В Молдавии не будут возвращать в эфир оппозиционные телеканалы
Водэ: Кишинев не вернет в эфир оппозиционные телеканалы с отозванными лицензиями
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 10 янв – РИА Новости. Оппозиционные в Молдавии телеканалы, у которых были отозваны лицензии, не возобновят свою работу, заявил журналистам официальный представитель правительства республики Даниел Водэ.
Ранее в Молдавии правительственная Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) - по требованию Службы информации и безопасности страны и под предлогом борьбы с "российской пропагандой" - ввела запрет на трансляцию российских телеканалов. Также были заблокированы сайты российских газет и онлайн-изданий. Кроме того, в республике были закрыты местные оппозиционные телеканалы и интернет-СМИ.
"Телеканалы, у которых отозвали лицензии решением КЧС, не будут работать. Созданный при правительстве Комитет стратегических инвестиций выступил с рекомендацией не активировать лицензии, они остаются отозванными, пока не выяснится, кто стоит за этими телеканалами. Государство обязано предоставлять гражданам информационную безопасность", - сказал Водэ.
В Молдавии летом прошлого года вступил в силу закон о создании Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией. Президент страны Майя Санду прямо заявляла, что работа нового ведомства будет направлена против России, которую власти обвинили в информационных атаках, а также против "изменников родины", блокирующих курс на евроинтеграцию. В октябре 2023 года на должность главы центра парламент утвердил экс-главу МВД Молдавии Анну Ревенко. Парламент республики утвердил "концепцию борьбы с дезинформацией и манипулированием информацией" на 2024–2028 годы, а также структуру и численность организации, на которую возложены эти обязанности.
Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом, служба информации и безопасности Молдавии с 26 февраля 2022 года заблокировала сайт Sputnik Молдавия, а с 7 марта - и радиовещание станции агентства. Посольство РФ в Кишиневе осудило решение молдавских властей заблокировать работу сайта Sputnik Молдавия и назвало обвинения в адрес агентства необъективными и политизированными. Также в Молдавии приостановили лицензию оппозиционных и ведущих русскоязычных телеканалов Primul in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6, Orhei TV, которые якобы недобросовестно освещают информацию о событиях в стране и на Украине, объяснив такое решение риском дезинформации.