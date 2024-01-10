https://ria.ru/20240110/moldavia-1920518473.html
Экс-глава Гагаузии призвала Кишинев сохранять нейтральный статус страны
Экс-глава Гагаузии призвала Кишинев сохранять нейтральный статус страны - РИА Новости, 10.01.2024
Экс-глава Гагаузии призвала Кишинев сохранять нейтральный статус страны
Власти Молдавии должны включить в общереспубликанский референдум о выборе геополитического вектора вопрос о незыблемости нейтрального статуса страны, заявила в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:31
2024-01-10T14:31
2024-01-10T14:31
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КИШИНЕВ, 10 янв – РИА Новости. Власти Молдавии должны включить в общереспубликанский референдум о выборе геополитического вектора вопрос о незыблемости нейтрального статуса страны, заявила в среду на брифинге в Кишиневе экс-глава Гагаузской автономии, координатор ассоциации "Платформа Молдовы" Ирина Влах. Президент Молдавии Майя Санду 24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов. "Молдавия — маленькая страна, но находится на пересечении сфер геополитического влияния. Нейтралитет для нас – гарантия мира и стабильности. Мы требуем от парламента и президента включить в список вопросов для референдума вопрос о постоянном нейтралитете Молдавии. Нейтралитет всегда был и должен оставаться одной из базовых ценностей нашего государства. Нейтралитет для нас — это фактор стабильности, мира и независимости", — сказала Влах. Политик считает, что оппозиционные силы в республике должны консолидироваться в том числе и в продвижении нейтрального статуса Молдавии. По ее словам, действия власти, которая стремится к интеграции в НАТО, ставит под угрозу безопасность страны. "Власти играют с огнем, заявляя о необходимости вступления в НАТО, они ставят под угрозу нейтралитет и безопасность. Всенародное волеизъявление по вопросу незыблемости нейтралитета позволит сдержать недальновидные шаги президента и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и навсегда закрыть вопрос об участии нашей страны в военных блоках и коалициях", – отметила Влах. Ранее президент Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти ПДС, неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html
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в мире, молдавия, кишинев, ирина влах, майя санду, гагаузия, нато
В мире, Молдавия, Кишинев, Ирина Влах, Майя Санду, Гагаузия, НАТО
Экс-глава Гагаузии призвала Кишинев сохранять нейтральный статус страны
Экс-глава Гагаузии Влах призвала Кишинев сохранять нейтральный статус страны
КИШИНЕВ, 10 янв – РИА Новости. Власти Молдавии должны включить в общереспубликанский референдум о выборе геополитического вектора вопрос о незыблемости нейтрального статуса страны, заявила в среду на брифинге в Кишиневе экс-глава Гагаузской автономии, координатор ассоциации "Платформа Молдовы" Ирина Влах.
Президент Молдавии Майя Санду
24 декабря заявила, что намерена баллотироваться на второй президентский срок, кроме того, она выступила с инициативой к парламенту организовать референдум, чтобы граждане могли высказать свое мнение по поводу вступления республики в Европейский союз. В конце прошлого года депутаты парламента проголосовали за изменения в Избирательный кодекс, которые предполагают, что республиканский референдум в Молдавии может быть проведен в день парламентских и президентских выборов.
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"Молдавия — маленькая страна, но находится на пересечении сфер геополитического влияния. Нейтралитет для нас – гарантия мира и стабильности. Мы требуем от парламента и президента включить в список вопросов для референдума вопрос о постоянном нейтралитете Молдавии. Нейтралитет всегда был и должен оставаться одной из базовых ценностей нашего государства. Нейтралитет для нас — это фактор стабильности, мира и независимости", — сказала Влах.
Политик считает, что оппозиционные силы в республике должны консолидироваться в том числе и в продвижении нейтрального статуса Молдавии. По ее словам, действия власти, которая стремится к интеграции в НАТО
, ставит под угрозу безопасность страны.
"Власти играют с огнем, заявляя о необходимости вступления в НАТО, они ставят под угрозу нейтралитет и безопасность. Всенародное волеизъявление по вопросу незыблемости нейтралитета позволит сдержать недальновидные шаги президента и правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) и навсегда закрыть вопрос об участии нашей страны в военных блоках и коалициях", – отметила Влах.
Ранее президент Санду в интервью изданию Politico заявила, что стране следует отказаться от нейтралитета ради вступления в крупный военный альянс. Газета отмечала, что Санду не упомянула конкретно НАТО, однако ранее неоднократно заявляла, что пункт конституции о нейтральном статусе можно будет пересмотреть, если население выскажется за сближение с Североатлантическим альянсом. Против вхождения страны в НАТО выступают оппозиция, включая социалистов, коммунистов и партию "Шор". Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства.
Кроме того, с приходом к власти ПДС, неформальным лидером которой является Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США
, Великобритании
, Германии
, Румынии
. Представители минобороны Молдавии заявляли также, что хотели бы усилить обороноспособность страны и приобрести для этого необходимое оружие. В частности, министр обороны Анатолий Носатый говорил о необходимости создания системы ПВО. Сама Санду в интервью местным изданиям подчеркивает, что республике нужно продолжать дискуссию о сближении с НАТО, поскольку это якобы помогает укрепить обороноспособность страны.
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