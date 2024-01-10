https://ria.ru/20240110/mishustin-1920544433.html

Мишустин призвал активнее привлекать молодежь в сферу исследований

Мишустин призвал активнее привлекать молодежь в сферу исследований - РИА Новости, 10.01.2024

Мишустин призвал активнее привлекать молодежь в сферу исследований

Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал активнее привлекать талантливую молодёжь в сферу исследований. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:52

2024-01-10T15:52

2024-01-10T16:01

общество

россия

михаил мишустин

навигатор абитуриента

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916860399_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_b7e0282733e3f6b22ff924673335c472.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал активнее привлекать талантливую молодёжь в сферу исследований. "Конечно, надо активнее привлекать талантливых молодых людей в сферу исследований. Этому будет способствовать и большое количество мероприятий в рамках десятилетия науки и технологий, которое в 2022 году было объявлено главой государства", - заявил Мишустин в среду на стратегической сессии по развитию вузов.

https://ria.ru/20231005/vyzovy-1900733386.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, навигатор абитуриента