https://ria.ru/20240110/mishustin-1920544433.html
Мишустин призвал активнее привлекать молодежь в сферу исследований
Мишустин призвал активнее привлекать молодежь в сферу исследований - РИА Новости, 10.01.2024
Мишустин призвал активнее привлекать молодежь в сферу исследований
Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал активнее привлекать талантливую молодёжь в сферу исследований. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:52
2024-01-10T15:52
2024-01-10T16:01
общество
россия
михаил мишустин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин призвал активнее привлекать талантливую молодёжь в сферу исследований. "Конечно, надо активнее привлекать талантливых молодых людей в сферу исследований. Этому будет способствовать и большое количество мероприятий в рамках десятилетия науки и технологий, которое в 2022 году было объявлено главой государства", - заявил Мишустин в среду на стратегической сессии по развитию вузов.
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общество, россия, михаил мишустин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Навигатор абитуриента
Мишустин призвал активнее привлекать молодежь в сферу исследований
Мишустин призвал активнее привлекать талантливую молодежь в сферу исследований