https://ria.ru/20240110/mishustin-1920537695.html
Мишустин предложил скорректировать программу российских вузов
Мишустин предложил скорректировать программу российских вузов - РИА Новости, 10.01.2024
Мишустин предложил скорректировать программу российских вузов
Крупнейшие вузы должны соответствовать современным вызовам, надо скорректировать работу по образовательным программам, обновить кадровую политику, заявил... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:23
2024-01-10T15:23
2024-01-10T15:56
общество
россия
михаил мишустин
навигатор абитуриента
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Крупнейшие вузы должны соответствовать современным вызовам, надо скорректировать работу по образовательным программам, обновить кадровую политику, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Крупнейшие университеты первыми должны измениться, чтобы в полной мере соответствовать современным вызовам, которые сейчас стоят перед нашей страной. И для этого необходимо переформатировать их основные направления работы, скорректировать принципы организации как образовательных программ, так и научных изысканий и разработок и обновить кадровую политику - прежде всего в части формирования преподавательского состава", - сказал он на стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета России.Мишустин отметил, что одновременно эти вузы становятся экспериментальными площадками для предлагаемых мер инноваций, которые потом начнут внедряться во всех регионах страны.
https://ria.ru/20240110/obrazovanie-1920536103.html
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общество, россия, михаил мишустин, навигатор абитуриента
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Навигатор абитуриента
Мишустин предложил скорректировать программу российских вузов
Мишустин: нужно скорректировать программу вузов РФ, обновить кадровую политику