https://ria.ru/20240110/mishustin-1920537695.html

Мишустин предложил скорректировать программу российских вузов

Мишустин предложил скорректировать программу российских вузов - РИА Новости, 10.01.2024

Мишустин предложил скорректировать программу российских вузов

Крупнейшие вузы должны соответствовать современным вызовам, надо скорректировать работу по образовательным программам, обновить кадровую политику, заявил... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T15:23

2024-01-10T15:23

2024-01-10T15:56

общество

россия

михаил мишустин

навигатор абитуриента

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/14/1916860399_0:0:2940:1655_1920x0_80_0_0_b7e0282733e3f6b22ff924673335c472.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Крупнейшие вузы должны соответствовать современным вызовам, надо скорректировать работу по образовательным программам, обновить кадровую политику, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин."Крупнейшие университеты первыми должны измениться, чтобы в полной мере соответствовать современным вызовам, которые сейчас стоят перед нашей страной. И для этого необходимо переформатировать их основные направления работы, скорректировать принципы организации как образовательных программ, так и научных изысканий и разработок и обновить кадровую политику - прежде всего в части формирования преподавательского состава", - сказал он на стратегической сессии по развитию вузов, обеспечивающих подготовку инженерных кадров и научных разработок для обеспечения технологического суверенитета России.Мишустин отметил, что одновременно эти вузы становятся экспериментальными площадками для предлагаемых мер инноваций, которые потом начнут внедряться во всех регионах страны.

https://ria.ru/20240110/obrazovanie-1920536103.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, навигатор абитуриента