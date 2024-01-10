Рейтинг@Mail.ru
В Москве на серой ветке метро увеличили интервалы из-за человека на путях - РИА Новости, 10.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:58 10.01.2024 (обновлено: 09:03 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/metro-1920431725.html
В Москве на серой ветке метро увеличили интервалы из-за человека на путях
В Москве на серой ветке метро увеличили интервалы из-за человека на путях - РИА Новости, 10.01.2024
В Москве на серой ветке метро увеличили интервалы из-за человека на путях
Интервалы движения поездов на южном участке серой ветки метро Москвы временно увеличены из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T08:58
2024-01-10T09:03
москва
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/37/1532683734_0:2:3637:2048_1920x0_80_0_0_553173fb4adc1273e7b3644c124d65f8.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Интервалы движения поездов на южном участке серой ветки метро Москвы временно увеличены из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240109/rozhdenie-1920391314.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/37/1532683734_480:0:3211:2048_1920x0_80_0_0_b6fc3b60f00c312bd1029376269ea948.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, происшествия
Москва, Происшествия
В Москве на серой ветке метро увеличили интервалы из-за человека на путях

На серой ветке метро Москвы увеличили интервалы движения из-за человека на путях

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЛоготип московского метро
Логотип московского метро - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Логотип московского метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Интервалы движения поездов на южном участке серой ветки метро Москвы временно увеличены из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
Логотип Московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
В Москве женщина родила дочь на станции метро
9 января, 20:42
 
МоскваПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала