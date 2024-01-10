https://ria.ru/20240110/metro-1920431725.html
В Москве на серой ветке метро увеличили интервалы из-за человека на путях
В Москве на серой ветке метро увеличили интервалы из-за человека на путях - РИА Новости, 10.01.2024
В Москве на серой ветке метро увеличили интервалы из-за человека на путях
Интервалы движения поездов на южном участке серой ветки метро Москвы временно увеличены из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T08:58
2024-01-10T08:58
2024-01-10T09:03
москва
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Интервалы движения поездов на южном участке серой ветки метро Москвы временно увеличены из-за человека на путях, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.
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москва, происшествия
В Москве на серой ветке метро увеличили интервалы из-за человека на путях
На серой ветке метро Москвы увеличили интервалы движения из-за человека на путях