https://ria.ru/20240110/matushkin-1920553406.html

Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным привезли подарки в дом ребенка

Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным привезли подарки в дом ребенка - РИА Новости, 10.01.2024

Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным привезли подарки в дом ребенка

Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили областной специализированный дом ребенка и подарили подарки его... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T16:23

2024-01-10T16:23

2024-01-10T16:23

тамбов

тамбовская областная дума

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили областной специализированный дом ребенка и подарили подарки его воспитанникам, сообщает пресс-служба регионального парламента. Тамбовские депутаты помогают учреждению уже более десяти лет. По традиции в преддверии праздников Матушкин вместе с коллегами поздравил сотрудников и детей, находящихся в доме ребенка, с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Сейчас в учреждении проживают 27 детей. "Спасибо вам за нелегкий труд, за заботу и любовь, которыми вы окружаете малышей. Вы очень многое делаете для того, чтобы им здесь было уютно и комфортно. В доме ребенка очень хорошие условия пребывания. Но, конечно, ребятишкам нужны мама и папа. Отрадно, что все малыши постепенно оказываются в семьях. Желаю сотрудникам крепкого здоровья, отличного настроения и благополучия, а всем подопечным учреждения – обрести любящих родителей", - сказал Матушкин, слова которого приводятся в сообщении. Депутаты передали малышам подарки - фрукты, сладости, игровые и развивающие наборы. А сотрудники учреждения, в свою очередь, передали гостям сделанные малышами игрушки – символы нового 2024 года. "Я убежден, что депутаты должны заниматься не только законотворческой деятельностью. Народные избранники должны вести приемы граждан, общаться с людьми, помогать им. Не только законами должна заниматься областная Дума, но и общественно полезной работой", - подчеркнул Матушкин. Он также добавил, что депутаты ежемесячно собирают личные средства на помощь участникам СВО.

https://ria.ru/20231224/tambov-1917776919.html

тамбов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тамбов, тамбовская областная дума