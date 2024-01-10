https://ria.ru/20240110/matushkin-1920553406.html
Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным привезли подарки в дом ребенка
Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным привезли подарки в дом ребенка - РИА Новости, 10.01.2024
Тамбовские депутаты во главе с Матушкиным привезли подарки в дом ребенка
Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили областной специализированный дом ребенка и подарили подарки его... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T16:23
2024-01-10T16:23
2024-01-10T16:23
тамбов
тамбовская областная дума
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили областной специализированный дом ребенка и подарили подарки его воспитанникам, сообщает пресс-служба регионального парламента. Тамбовские депутаты помогают учреждению уже более десяти лет. По традиции в преддверии праздников Матушкин вместе с коллегами поздравил сотрудников и детей, находящихся в доме ребенка, с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Сейчас в учреждении проживают 27 детей. "Спасибо вам за нелегкий труд, за заботу и любовь, которыми вы окружаете малышей. Вы очень многое делаете для того, чтобы им здесь было уютно и комфортно. В доме ребенка очень хорошие условия пребывания. Но, конечно, ребятишкам нужны мама и папа. Отрадно, что все малыши постепенно оказываются в семьях. Желаю сотрудникам крепкого здоровья, отличного настроения и благополучия, а всем подопечным учреждения – обрести любящих родителей", - сказал Матушкин, слова которого приводятся в сообщении. Депутаты передали малышам подарки - фрукты, сладости, игровые и развивающие наборы. А сотрудники учреждения, в свою очередь, передали гостям сделанные малышами игрушки – символы нового 2024 года. "Я убежден, что депутаты должны заниматься не только законотворческой деятельностью. Народные избранники должны вести приемы граждан, общаться с людьми, помогать им. Не только законами должна заниматься областная Дума, но и общественно полезной работой", - подчеркнул Матушкин. Он также добавил, что депутаты ежемесячно собирают личные средства на помощь участникам СВО.
https://ria.ru/20231224/tambov-1917776919.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тамбов, тамбовская областная дума
Тамбов, Тамбовская областная Дума
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Депутаты Тамбовской областной Думы во главе с председателем Евгением Матушкиным посетили областной специализированный дом ребенка и подарили подарки его воспитанникам, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Тамбовские депутаты помогают учреждению уже более десяти лет. По традиции в преддверии праздников Матушкин вместе с коллегами поздравил сотрудников и детей, находящихся в доме ребенка, с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. Сейчас в учреждении проживают 27 детей.
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"Спасибо вам за нелегкий труд, за заботу и любовь, которыми вы окружаете малышей. Вы очень многое делаете для того, чтобы им здесь было уютно и комфортно. В доме ребенка очень хорошие условия пребывания. Но, конечно, ребятишкам нужны мама и папа. Отрадно, что все малыши постепенно оказываются в семьях. Желаю сотрудникам крепкого здоровья, отличного настроения и благополучия, а всем подопечным учреждения – обрести любящих родителей", - сказал Матушкин, слова которого приводятся в сообщении.
Депутаты передали малышам подарки - фрукты, сладости, игровые и развивающие наборы. А сотрудники учреждения, в свою очередь, передали гостям сделанные малышами игрушки – символы нового 2024 года.
«
"Я убежден, что депутаты должны заниматься не только законотворческой деятельностью. Народные избранники должны вести приемы граждан, общаться с людьми, помогать им. Не только законами должна заниматься областная Дума, но и общественно полезной работой", - подчеркнул Матушкин.
Он также добавил, что депутаты ежемесячно собирают личные средства на помощь участникам СВО
.