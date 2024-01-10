https://ria.ru/20240110/mask-1920425749.html

Нелегальных мигрантов начнут заселять в дома американцев, предположил Маск

Нелегальных мигрантов начнут заселять в дома американцев, предположил Маск - РИА Новости, 10.01.2024

Нелегальных мигрантов начнут заселять в дома американцев, предположил Маск

Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что в США вскоре начнут использовать дома американских граждан для размещения нелегальных мигрантов. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T07:18

2024-01-10T07:18

2024-01-10T07:27

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бостон

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илон маск

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск заявил в соцсети X, что в США вскоре начнут использовать дома американских граждан для размещения нелегальных мигрантов. "У них кончились номера в отелях, они выгоняют детей из школ для незаконного размещения, а теперь им нужны и ваши дома", - написал Маск, комментируя пост с новостью о том, что власти американского штата Бостон просят жителей разместить семьи мигрантов на фоне растущего кризиса с жильем. В другом сообщении Маск отметил, что когда закончатся школы для размещения мигрантов, "они придут за вашими домами". Ранее телеканал CNN со ссылкой на предварительные данные министерства внутренней безопасности страны сообщал, что число незаконных мигрантов, которые пересекли американскую границу со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 225 тысяч человек и достигло рекорда с 2000 года.

https://ria.ru/20231229/sdelka-1919069383.html

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в мире, сша, бостон, мексика, илон маск