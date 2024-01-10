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В Магадане возбудили дело после смерти пациентки - РИА Новости, 10.01.2024
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15:22 10.01.2024
https://ria.ru/20240110/magadan-1920537534.html
В Магадане возбудили дело после смерти пациентки
В Магадане возбудили дело после смерти пациентки - РИА Новости, 10.01.2024
В Магадане возбудили дело после смерти пациентки
Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении врачей из-за гибели пациентки, которую доставили домой после осмотра в больнице, сообщает СУСК по... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T15:22
2024-01-10T15:22
происшествия
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МАГАДАН, 10 янв - РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении врачей из-за гибели пациентки, которую доставили домой после осмотра в больнице, сообщает СУСК по региону. Ранее министерство здравоохранения Магаданской области начало проверку обоснованности действий врачей Магадана, которые привезли больную после осмотра в больнице домой, где она скончалась. В социальных сетях дочь пожилой женщины написала, что ее мать потеряла сознание прямо в машине скорой помощи, когда ее везли после осмотра в больнице домой. Однако медики потребовали от супруга женщины отнести ее в квартиру, предоставив носилки. Через полчаса, по словам девушки, ее мать скончалась. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Магаданской области оценить действия врачей. "Предварительно установлено, что 16 декабря 2023 года бригадой скорой медицинской помощи в областное учреждение здравоохранения доставлена 60-летняя магаданка. После осмотра медиками женщина отправлена домой, где на следующий день скончалась", - сообщает ведомство. Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей". О подозреваемых пока не сообщается.
https://ria.ru/20240101/izbienie-1919361024.html
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происшествия, магадан, магаданская область, россия, александр бастрыкин
Происшествия, Магадан, Магаданская область, Россия, Александр Бастрыкин
В Магадане возбудили дело после смерти пациентки

В Магадане завели дело после смерти пациентки, отправленной домой после осмотра

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МАГАДАН, 10 янв - РИА Новости. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело в отношении врачей из-за гибели пациентки, которую доставили домой после осмотра в больнице, сообщает СУСК по региону.
Ранее министерство здравоохранения Магаданской области начало проверку обоснованности действий врачей Магадана, которые привезли больную после осмотра в больнице домой, где она скончалась. В социальных сетях дочь пожилой женщины написала, что ее мать потеряла сознание прямо в машине скорой помощи, когда ее везли после осмотра в больнице домой.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.01.2024
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Однако медики потребовали от супруга женщины отнести ее в квартиру, предоставив носилки. Через полчаса, по словам девушки, ее мать скончалась. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУСК по Магаданской области оценить действия врачей.
"Предварительно установлено, что 16 декабря 2023 года бригадой скорой медицинской помощи в областное учреждение здравоохранения доставлена 60-летняя магаданка. После осмотра медиками женщина отправлена домой, где на следующий день скончалась", - сообщает ведомство.
Уголовное дело возбудили по статье "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей". О подозреваемых пока не сообщается.
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ПроисшествияМагаданМагаданская областьРоссияАлександр Бастрыкин
 
 
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