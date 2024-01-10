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В Приморье на видео попал редкий дальневосточный леопард

В Приморье на видео попал редкий дальневосточный леопард - РИА Новости, 10.01.2024

В Приморье на видео попал редкий дальневосточный леопард

Редчайшего дальневосточного леопарда, перебегавшего трассу в Приморье, удалось запечатлеть на видео случайным очевидцам, сообщил нацпарк "Земля леопарда". РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T07:29

2024-01-10T07:29

2024-01-10T11:19

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ВЛАДИВОСТОК, 10 янв — РИА Новости. Редчайшего дальневосточного леопарда, перебегавшего трассу в Приморье, удалось запечатлеть на видео случайным очевидцам, сообщил нацпарк "Земля леопарда"."Редкий пешеход" неспешно перебежал трассу и скрылся в лесу, не проявив интереса к автомобилю. Водитель соблюдал правила дорожного движения, что позволило не только не навредить редкой кошке, но и увидеть ее вживую. При этом дикий зверь вызвал восторженную реакцию у автора видео", — рассказали в пресс-службе.Там уточнили, что видео снято в Хасанском округе Приморья, на дороге у границ "Земли леопарда". Специалисты определили, что автомобилисту удалось запечатлеть взрослую особь леопарда. "По сравнению с амурскими тиграми встречи людей с леопардом носят намного более редкий характер. Это объясняется меньшей численностью леопарда по сравнению с тигром. В России отмечено 125 леопардов и 750 амурских тигров", — пояснил РИА Новости руководитель отдела по связям с общественностью "Земли леопарда" Иван Раков.Дальневосточный леопард — самый редкий представитель крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края и на небольшом участке Китая, граничащем с Россией, появлялись они и у границы с КНДР. Ядро популяции обитает в нацпарке "Земля леопарда". По последним данным, на российских охраняемых территориях в дикой природе насчитывается 125 взрослых хищников.

https://ria.ru/20240109/lvy-1920281361.html

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