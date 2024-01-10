https://ria.ru/20240110/lavrov-1920608532.html
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая - РИА Новости, 10.01.2024
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И, стороны подчеркнули особое значение стратегического взаимодействия России и Китая... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T20:06
2024-01-10T20:06
2024-01-10T20:28
россия
мид кнр
в мире
сергей лавров
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800901775_0:92:2972:1765_1920x0_80_0_0_7067bb16a998dabfc861958beaca8598.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И, стороны подчеркнули особое значение стратегического взаимодействия России и Китая для формирования надежных основ евразийской безопасности, сообщили в российском дипведомстве."Десятого января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел КНР Ван И", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ."Подчеркнуто особое значение российско-китайского стратегического взаимодействия для становления справедливого многополярного миропорядка и, в частности, формирование надежных основ евразийской безопасности", - добавили в дипведомстве.Как отметили в МИД РФ, стороны подчеркнули общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их санкциями. "Подчеркнуто общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций, умышленных провокаций и других нелегитимных методов", - указали в министерстве."Министры рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20231226/sotrudnichestvo-1918142472.html
https://ria.ru/20231229/ekonomika_kitaya-1918854568.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800901775_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_f1c5c5706cd32bbcb4de93d8590d9d2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид кнр, в мире, сергей лавров, китай
Россия, МИД КНР, В мире, Сергей Лавров, Китай
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И, стороны подчеркнули особое значение стратегического взаимодействия России и Китая для формирования надежных основ евразийской безопасности, сообщили в российском дипведомстве
.
"Десятого января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел КНР Ван И", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
Россия и Китай углубят сотрудничество во многих сферах, считает эксперт
"Подчеркнуто особое значение российско-китайского стратегического взаимодействия для становления справедливого многополярного миропорядка и, в частности, формирование надежных основ евразийской безопасности", - добавили в дипведомстве.
Как отметили в МИД РФ, стороны подчеркнули общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их санкциями. "Подчеркнуто общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций, умышленных провокаций и других нелегитимных методов", - указали в министерстве.
"Министры рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - добавили в МИД РФ.
Похороны китайской экономики снова не удались