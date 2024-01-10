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Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая - РИА Новости, 10.01.2024
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20:06 10.01.2024 (обновлено: 20:28 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/lavrov-1920608532.html
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая - РИА Новости, 10.01.2024
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая
Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И, стороны подчеркнули особое значение стратегического взаимодействия России и Китая... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T20:06
2024-01-10T20:28
россия
мид кнр
в мире
сергей лавров
китай
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И, стороны подчеркнули особое значение стратегического взаимодействия России и Китая для формирования надежных основ евразийской безопасности, сообщили в российском дипведомстве."Десятого января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел КНР Ван И", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ."Подчеркнуто особое значение российско-китайского стратегического взаимодействия для становления справедливого многополярного миропорядка и, в частности, формирование надежных основ евразийской безопасности", - добавили в дипведомстве.Как отметили в МИД РФ, стороны подчеркнули общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их санкциями. "Подчеркнуто общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций, умышленных провокаций и других нелегитимных методов", - указали в министерстве."Министры рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - добавили в МИД РФ.
https://ria.ru/20231226/sotrudnichestvo-1918142472.html
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россия, мид кнр, в мире, сергей лавров, китай
Россия, МИД КНР, В мире, Сергей Лавров, Китай
Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД Китая Ван И

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкСергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И
Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров и министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с главой МИД КНР Ван И, стороны подчеркнули особое значение стратегического взаимодействия России и Китая для формирования надежных основ евразийской безопасности, сообщили в российском дипведомстве.
"Десятого января состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации С. В. Лаврова с министром иностранных дел КНР Ван И", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.
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"Подчеркнуто особое значение российско-китайского стратегического взаимодействия для становления справедливого многополярного миропорядка и, в частности, формирование надежных основ евразийской безопасности", - добавили в дипведомстве.
Как отметили в МИД РФ, стороны подчеркнули общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их санкциями. "Подчеркнуто общее неприятие конфронтационной политики западного блока в отношении России и Китая, попыток сдержать их развитие посредством санкций, умышленных провокаций и других нелегитимных методов", - указали в министерстве.
"Министры рассмотрели график предстоящих контактов на высшем и высоком уровнях", - добавили в МИД РФ.
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