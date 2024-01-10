https://ria.ru/20240110/latviya-1920502663.html

В Латвии увидели государственную угрозу в российском сериале

В Латвии увидели государственную угрозу в российском сериале - РИА Новости, 10.01.2024

В Латвии увидели государственную угрозу в российском сериале

Госполиция Латвии разослала в 70 школ Риги письма с призывом сообщать о случаях "образования школьниками банд" под влиянием российского сериала "Слово пацана... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:25

2024-01-10T13:25

2024-01-10T14:17

общество

латвия

рига

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Госполиция Латвии разослала в 70 школ Риги письма с призывом сообщать о случаях "образования школьниками банд" под влиянием российского сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте", сообщает TVNet."Если даже школьники смотрят этот сериал, мы об этом не знаем. Никаких конфликтов, на которых основан этот сериал, пока нет и, надеюсь, не будет", — прокомментировала такое обращение заместитель директора 88-й средней школы Риги Надежда Шубникова.По словам директора другой школы, там уже привлекли социального педагога, который проводил индивидуальные беседы с некоторыми подростками.Премьера сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте" режиссера Жоры Крыжовникова состоялась 9 ноября. В многосерийной драме рассказывается о молодежных преступных группировках, которые процветали в конце 1980-х.В России сериал требовали проверить на соответствие указу президента о государственной политике по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей. Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выражала опасения, что "Слово пацана", несмотря на маркировку "18+", скачивают и смотрят дети, на психику которых, по ее мнению, он оказывает разрушительное воздействие. Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина также просила проверить сериал на предмет пропаганды опасного образа жизни для подростков. Роскомнадзор не нашел в ленте никаких нарушений российского законодательства.На защиту "Слова пацана" встал прокурор Татарстана Альберт Суяргулов. По его словам, некие силы могут попытаться использовать сериал в своих интересах, но он имеет право на жизнь как вид искусства, а думающие люди всегда делают правильные выводы из любых фильмов.

https://ria.ru/20231226/realnost-1918178881.html

https://ria.ru/20231220/zhargonizmy-1916857997.html

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общество, латвия, рига, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), следственный комитет россии (ск рф)