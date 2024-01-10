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Глава Кургана ушла в отставку после обвинения в халатности - РИА Новости, 10.01.2024
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13:46 10.01.2024 (обновлено: 14:21 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/kurgan-1920506700.html
Глава Кургана ушла в отставку после обвинения в халатности
Глава Кургана ушла в отставку после обвинения в халатности - РИА Новости, 10.01.2024
Глава Кургана ушла в отставку после обвинения в халатности
Депутаты Курганской городской думы приняли отставку главы города Елены Ситниковой, которая ушла с должности по собственному желанию после обвинения в... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T13:46
2024-01-10T14:21
политика
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв — РИА Новости. Депутаты Курганской городской думы приняли отставку главы города Елены Ситниковой, которая ушла с должности по собственному желанию после обвинения в халатности, сообщила пресс-служба горадминистрации. "Сегодня на внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Кургана Елены Ситниковой. &lt;...&gt; ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Депутаты &lt;...&gt; единогласно поддержали ее решение", — говорится в заявлении.Уточняется, что временно исполнять обязанности главы Кургана будет первый заместитель Анастасия Аргышева.Ситникова возглавила областной центр 7 июля 2021 года. До этого занимала должность замглавы Кургана, руководила департаментом социальной политики.В конце декабря прошлого года источник в силовых структурах сообщил о задержании Ситниковой. По данным Курганского горсуда, ее обвиняют по части 3 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Суд избрал экс-главе Кургана меру пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову.
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политика, курган, россия
Политика, Курган, Россия
Глава Кургана ушла в отставку после обвинения в халатности

Глава Кургана Ситникова ушла в отставку после обвинения в халатности

© Фото : Елена Ситникова/VKЕлена Ситникова
Елена Ситникова - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Елена Ситникова/VK
Елена Ситникова. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв — РИА Новости. Депутаты Курганской городской думы приняли отставку главы города Елены Ситниковой, которая ушла с должности по собственному желанию после обвинения в халатности, сообщила пресс-служба горадминистрации.
"Сегодня на внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Кургана Елены Ситниковой. <...> ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Депутаты <...> единогласно поддержали ее решение", — говорится в заявлении.
Уточняется, что временно исполнять обязанности главы Кургана будет первый заместитель Анастасия Аргышева.
Ситникова возглавила областной центр 7 июля 2021 года. До этого занимала должность замглавы Кургана, руководила департаментом социальной политики.
В конце декабря прошлого года источник в силовых структурах сообщил о задержании Ситниковой. По данным Курганского горсуда, ее обвиняют по части 3 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Суд избрал экс-главе Кургана меру пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову.
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