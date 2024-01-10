https://ria.ru/20240110/kurgan-1920506700.html

Глава Кургана ушла в отставку после обвинения в халатности

Глава Кургана ушла в отставку после обвинения в халатности - РИА Новости, 10.01.2024

Глава Кургана ушла в отставку после обвинения в халатности

Депутаты Курганской городской думы приняли отставку главы города Елены Ситниковой, которая ушла с должности по собственному желанию после обвинения в... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T13:46

2024-01-10T13:46

2024-01-10T14:21

политика

курган

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 10 янв — РИА Новости. Депутаты Курганской городской думы приняли отставку главы города Елены Ситниковой, которая ушла с должности по собственному желанию после обвинения в халатности, сообщила пресс-служба горадминистрации. "Сегодня на внеочередном заседании Курганской городской думы было принято решение о досрочном прекращении полномочий главы города Кургана Елены Ситниковой. <...> ушла в отставку по собственному желанию по состоянию здоровья. Депутаты <...> единогласно поддержали ее решение", — говорится в заявлении.Уточняется, что временно исполнять обязанности главы Кургана будет первый заместитель Анастасия Аргышева.Ситникова возглавила областной центр 7 июля 2021 года. До этого занимала должность замглавы Кургана, руководила департаментом социальной политики.В конце декабря прошлого года источник в силовых структурах сообщил о задержании Ситниковой. По данным Курганского горсуда, ее обвиняют по части 3 статьи 293 УК (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух или более лиц). Суд избрал экс-главе Кургана меру пресечения в виде запрета определенных действий и обязательства о явке по вызову.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, курган, россия