https://ria.ru/20240110/kostromskaya_oblast-1920609889.html

Здорово, Кострома: чем удивляет родина Снегурочки гостей выставки "Россия"

Здорово, Кострома: чем удивляет родина Снегурочки гостей выставки "Россия" - РИА Новости, 10.01.2024

Здорово, Кострома: чем удивляет родина Снегурочки гостей выставки "Россия"

Снегурочка и Берендеево царство, Иван Сусанин и царь Михаил Федорович, Кологривский лес и многое другое: Костромская область представила историко-культурные и... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T20:20

2024-01-10T20:20

2024-01-10T20:39

костромская область

костромская область

кострома

выставка-форум "россия"

история

культура

туризм

традиционные ценности

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0a/1920607592_0:253:3113:2004_1920x0_80_0_0_ed73fb31f2b0b6a849c23bcb785a2d13.jpg

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости, Карина Ивашко. Снегурочка и Берендеево царство, Иван Сусанин и царь Михаил Федорович, Кологривский лес и многое другое: Костромская область представила историко-культурные и художественные символы своей земли, а вместе с ними и богатый туристический потенциал региона на международной выставке-форуме "Россия", проходящей на ВДНХ. Масштабная презентация с участием губернатора области Сергея Ситникова состоялась в рамках Дня региона в выставочном павильоне "Почувствуй Россию". Стенд костромичи оформили в виде главного своего достояния – леса. Получился "лес костромских историй", где каждое дерево рассказывает о ключевых достопримечательностях, истории и достижениях региона.Ценнейшее природное богатство области – Кологривский лес: первозданная еловая тайга и уникальный заповедник, созданный ради ее сохранения. Интерактивная экспозиция региона дает возможность послушать пение птиц, населяющих реликтовый лес костромской земли. И здесь же можно узнать о том, что одной из системообразующих отраслей экономики области является развитый лесопромышленный комплекс. "Стенд как раз рассказывает о том, что такое экология в самом истинном значении этого слова. Это когда люди бережно относятся к окружающей среде, используют дары природы по назначению, с любовью, во благо, а не во вред ей, и сохраняют это богатство для будущих поколений. Вот об этом и говорит стенд, где представлено все: и традиции, и история, и современность. Старинные промыслы и современная промышленность…", - оценила экспозицию официальный представитель МИД России Мария Захарова, пришедшая "в гости" к костромичам, скорее, как посетитель. Богатое историческое и культурное наследие, природные ресурсы, ведущие промышленные предприятия – экспозиция получилась емкой. И зрелищной – благодаря интерактиву с посетителями выставки. Так, гостей приветствовала Снегурочка, ее помощники рассказывали о местных национальных героях, об истории и традициях костромской земли. А вы знали, что Кострома всегда находится в тройке лидеров самых сказочных мест по посещаемости туристов?.. Это правда, что подтверждает и статистика. В частности, в прошлом году на родине Снегурочки побывали 1,4 миллиона гостей со всей России. И с каждым годом число посетителей растет, уверяют аналитики национальной туриндустрии. "Кострома – родина Снегурочки", "Кострома – колыбель Дома Романовых", "Кострома – ювелирная столица России", "Кострома – территория моего сердца", "Музыкальная Кострома" – тематические презентации, подготовленные Костромской областью, сменяли одна другую. И, конечно, было много музыки, песен и танцев. Настоящей экзотикой для гостей костромской экспозиции стало выступление местных рожечников, которых представил лично губернатор области. "Наши рожечники – уникальный фольклорный коллектив! Эти люди не только исполняют народную музыку на своих удивительных инструментах, - они сами их изготавливают, учат играть на них детей. Призываю все средства массовой информации, которые здесь есть, обратить внимание на этот коллектив и сделать так, чтобы дети наши захотели научиться тому, чем веками занимались наши с вами предки в музыкальной культуре", - обратился глава Костромской области к представителям прессы. Нерехтский рожечный хор действительно уникален. Его участники исполняют народные песни и пастушьи натрубы на русских песенных рожках в традиции пастухов-рожечников Нерехтского края Костромской области. Навыки артельной трубли они перенимали непосредственно у пастухов и вот уже сорок лет оттачивают мастерство и популяризируют рожечную культуру. Концертную программу в рамках Дня Костромской области на выставке "Россия" представил и "Национальный балет "Кострома", известный и любимый во всем мире. "Это настоящая визитная карточка не только костромской земли, но и всей России. Где бы ни выступал балет "Кострома", это каждый раз фурор, овации! Люди в разных странах пускаются в пляс, когда выступают эти артисты. Танец объединяет. И показывает, как у нас много общего – вопреки самым сложным разногласиям. Так что я пришла сказать огромное спасибо региону и "Национальному балету "Кострома" за то, что они так прекрасно и на таком высочайшем уровне помогают нам развивать гуманитарные связи, рассказывая о культуре России и ее народах", - раскрыла цель своего визита на презентацию Костромской области официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ продлится до 12 апреля 2024 года. В ней участвуют 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, 20 компаний, корпораций и общественных организаций, представлена 131 экспозиция.

https://ria.ru/20240110/vystavka-1920570783.html

https://ria.ru/20240110/ryvok-1920580876.html

костромская область

кострома

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

костромская область, кострома, выставка-форум "россия", история, культура, туризм, традиционные ценности