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В подмосковном Климовске без теплоснабжения остаются 12 домов - РИА Новости, 10.01.2024
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14:13 10.01.2024 (обновлено: 14:51 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/klimovsk-1920513273.html
В подмосковном Климовске без теплоснабжения остаются 12 домов
В подмосковном Климовске без теплоснабжения остаются 12 домов - РИА Новости, 10.01.2024
В подмосковном Климовске без теплоснабжения остаются 12 домов
На текущий момент в Климовске к теплу подключены 146 домов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём официальном Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:13
2024-01-10T14:51
климовск
общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. На текущий момент в Климовске к теплу подключены 146 домов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём официальном Telegram-канале."Всего без тепла у нас остается 12 многоэтажных домов, в 146 домах тепло есть", - рассказал Воробьев.По его словам, в Климовске еще остались "непростые точки", одна из самых сложных - узловой прорыв на проспекте 50 лет Октября. Здесь работают специалисты из "Мосводоканала"."Работы много - весь узел придётся переваривать. Ребята пообещали закончить сегодня к 18.00. Тогда можно будет дать тепло еще в три дома", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920305428.html
климовск
московская область (подмосковье)
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климовск, общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Климовск, Общество, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Климовске без теплоснабжения остаются 12 домов

Воробьев: в Климовске без теплоснабжения остаются 12 домов

© Фото : Григорий Артамонов/TelegramРабота аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске
Работа аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© Фото : Григорий Артамонов/Telegram
Работа аварийной бригады в микрорайоне Климовск в Подольске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. На текущий момент в Климовске к теплу подключены 146 домов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
"Всего без тепла у нас остается 12 многоэтажных домов, в 146 домах тепло есть", - рассказал Воробьев.
По его словам, в Климовске еще остались "непростые точки", одна из самых сложных - узловой прорыв на проспекте 50 лет Октября. Здесь работают специалисты из "Мосводоканала".
"Работы много - весь узел придётся переваривать. Ребята пообещали закончить сегодня к 18.00. Тогда можно будет дать тепло еще в три дома", - добавил Воробьев.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время оперативного штаба в микрорайоне Климовск в Подольске, где произошла авария на котельной - РИА Новости, 1920, 09.01.2024
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9 января, 14:22
 
КлимовскОбществоАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
 
 
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