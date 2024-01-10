https://ria.ru/20240110/klimovsk-1920513273.html
В подмосковном Климовске без теплоснабжения остаются 12 домов
В подмосковном Климовске без теплоснабжения остаются 12 домов - РИА Новости, 10.01.2024
В подмосковном Климовске без теплоснабжения остаются 12 домов
На текущий момент в Климовске к теплу подключены 146 домов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём официальном Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T14:13
2024-01-10T14:13
2024-01-10T14:51
климовск
общество
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923436_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_953d9a18f0c3aea95a98e583733d4ea0.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. На текущий момент в Климовске к теплу подключены 146 домов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём официальном Telegram-канале."Всего без тепла у нас остается 12 многоэтажных домов, в 146 домах тепло есть", - рассказал Воробьев.По его словам, в Климовске еще остались "непростые точки", одна из самых сложных - узловой прорыв на проспекте 50 лет Октября. Здесь работают специалисты из "Мосводоканала"."Работы много - весь узел придётся переваривать. Ребята пообещали закончить сегодня к 18.00. Тогда можно будет дать тепло еще в три дома", - добавил Воробьев.
https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920305428.html
климовск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/06/1919923436_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ea3c9f704d9880874c9295b073625a8c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
климовск, общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Климовск, Общество, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
В подмосковном Климовске без теплоснабжения остаются 12 домов
Воробьев: в Климовске без теплоснабжения остаются 12 домов