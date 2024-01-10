https://ria.ru/20240110/klimovsk-1920513273.html

В подмосковном Климовске без теплоснабжения остаются 12 домов

В подмосковном Климовске без теплоснабжения остаются 12 домов - РИА Новости, 10.01.2024

В подмосковном Климовске без теплоснабжения остаются 12 домов

На текущий момент в Климовске к теплу подключены 146 домов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём официальном Telegram-канале. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T14:13

2024-01-10T14:13

2024-01-10T14:51

климовск

общество

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. На текущий момент в Климовске к теплу подключены 146 домов, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своём официальном Telegram-канале."Всего без тепла у нас остается 12 многоэтажных домов, в 146 домах тепло есть", - рассказал Воробьев.По его словам, в Климовске еще остались "непростые точки", одна из самых сложных - узловой прорыв на проспекте 50 лет Октября. Здесь работают специалисты из "Мосводоканала"."Работы много - весь узел придётся переваривать. Ребята пообещали закончить сегодня к 18.00. Тогда можно будет дать тепло еще в три дома", - добавил Воробьев.

https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920305428.html

климовск

московская область (подмосковье)

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Кирилл Волков

климовск, общество, андрей воробьев, московская область (подмосковье)