https://ria.ru/20240110/klimovsk-1920460949.html

В Климовске подвели тепло к 146 из 176 домов после аварии

В Климовске подвели тепло к 146 из 176 домов после аварии - РИА Новости, 10.01.2024

В Климовске подвели тепло к 146 из 176 домов после аварии

Из 176 домов, оставшихся без отопления в Климовске, 146 уже подключили к теплоснабжению, но семь из них пришлось отключить снова из-за утечек, сообщил... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T10:49

2024-01-10T10:49

2024-01-10T15:04

климовск

жкх

андрей воробьев

общество

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Из 176 домов, оставшихся без отопления в Климовске, 146 уже подключили к теплоснабжению, но семь из них пришлось отключить снова из-за утечек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале."Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления, поэтому сейчас осталось подвести тепло еще к 37 домам", — написал он.По словам губернатора, из многоэтажных домов без отопления остаются всего 12, все в центральной части города. Их подключат до конца дня.По его словам, в Климовске еще остались "непростые точки", одна из самых сложных — узловой прорыв на проспекте 50 лет Октября. Там работают специалисты из "Мосводоканала"."Работы много — весь узел придется переваривать. Ребята пообещали закончить сегодня к 18:00. Тогда можно будет дать тепло еще в три дома", — добавил губернатор.Кроме того, работы по подаче тепла завершились на подстанции скорой помощи, сейчас специалисты подключают поликлинику, рассказал он.Воробьев также объяснил, что второй котел в котельной пока не запускают на полную мощность, чтобы избежать срыва. "Подключим на одном из котлов дымосос, это позволит прибавить мощность на 20 процентов. При нынешних температурах это даст устойчивое теплоснабжение", — заверил глава региона.Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, без отопления остались 170 домов. Как заявлял Воробьев, аварию допустил владелец котельной. Начальника котельной, гендиректора завода и заместителя главы администрации городского округа задержали по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920305428.html

климовск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

климовск, жкх, андрей воробьев, общество