https://ria.ru/20240110/klimovsk-1920460949.html
В Климовске подвели тепло к 146 из 176 домов после аварии
В Климовске подвели тепло к 146 из 176 домов после аварии - РИА Новости, 10.01.2024
В Климовске подвели тепло к 146 из 176 домов после аварии
Из 176 домов, оставшихся без отопления в Климовске, 146 уже подключили к теплоснабжению, но семь из них пришлось отключить снова из-за утечек, сообщил... РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T10:49
2024-01-10T10:49
2024-01-10T15:04
климовск
жкх
андрей воробьев
общество
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Из 176 домов, оставшихся без отопления в Климовске, 146 уже подключили к теплоснабжению, но семь из них пришлось отключить снова из-за утечек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале."Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления, поэтому сейчас осталось подвести тепло еще к 37 домам", — написал он.По словам губернатора, из многоэтажных домов без отопления остаются всего 12, все в центральной части города. Их подключат до конца дня.По его словам, в Климовске еще остались "непростые точки", одна из самых сложных — узловой прорыв на проспекте 50 лет Октября. Там работают специалисты из "Мосводоканала"."Работы много — весь узел придется переваривать. Ребята пообещали закончить сегодня к 18:00. Тогда можно будет дать тепло еще в три дома", — добавил губернатор.Кроме того, работы по подаче тепла завершились на подстанции скорой помощи, сейчас специалисты подключают поликлинику, рассказал он.Воробьев также объяснил, что второй котел в котельной пока не запускают на полную мощность, чтобы избежать срыва. "Подключим на одном из котлов дымосос, это позволит прибавить мощность на 20 процентов. При нынешних температурах это даст устойчивое теплоснабжение", — заверил глава региона.Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, без отопления остались 170 домов. Как заявлял Воробьев, аварию допустил владелец котельной. Начальника котельной, гендиректора завода и заместителя главы администрации городского округа задержали по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
https://ria.ru/20240109/klimovsk-1920305428.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
климовск, жкх, андрей воробьев, общество
Климовск, ЖКХ, Андрей Воробьев, Общество
В Климовске подвели тепло к 146 из 176 домов после аварии
Воробьев: тепло вернули в 146 из 176 домов в Климовске, 7 отключили из-за утечек
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости.
Из 176 домов, оставшихся без отопления в Климовске, 146 уже подключили к теплоснабжению, но семь из них пришлось отключить снова из-за утечек, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram-канале
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"Сейчас тепло подведено к 146 домам из 176. Семь домов из ранее запущенных пришлось отключить от отопления из-за утечек из системы отопления, поэтому сейчас осталось подвести тепло еще к 37 домам", — написал он.
По словам губернатора, из многоэтажных домов без отопления остаются всего 12, все в центральной части города. Их подключат до конца дня.
По его словам, в Климовске еще остались "непростые точки", одна из самых сложных — узловой прорыв на проспекте 50 лет Октября. Там работают специалисты из "Мосводоканала".
"Работы много — весь узел придется переваривать. Ребята пообещали закончить сегодня к 18:00. Тогда можно будет дать тепло еще в три дома", — добавил губернатор.
Кроме того, работы по подаче тепла завершились на подстанции скорой помощи, сейчас специалисты подключают поликлинику, рассказал он.
Воробьев также объяснил, что второй котел в котельной пока не запускают на полную мощность, чтобы избежать срыва.
"Подключим на одном из котлов дымосос, это позволит прибавить мощность на 20 процентов. При нынешних температурах это даст устойчивое теплоснабжение", — заверил глава региона.
Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, без отопления остались 170 домов. Как заявлял Воробьев, аварию допустил владелец котельной. Начальника котельной, гендиректора завода и заместителя главы администрации городского округа задержали по делу о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
Климовский завод после ЧП на котельной национализируют