https://ria.ru/20240110/kherson-1920433287.html

В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадали объекты критической инфраструктуры

В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадали объекты критической инфраструктуры - РИА Новости, 10.01.2024

В подконтрольном ВСУ Херсоне пострадали объекты критической инфраструктуры

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации... РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T09:10

2024-01-10T09:10

2024-01-10T09:10

специальная военная операция на украине

херсон

херсонская область

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном Киеву Херсоне, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале. "(Повреждены – ред.) объекты критической инфраструктуры в Херсоне, завод", - написал Прокудин. О каких именно объектах инфраструктуры идет речь, Прокудин не уточнил. Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

херсон

херсонская область

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херсон, херсонская область