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Путин прилетел в Хабаровск - РИА Новости, 10.01.2024
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20:16 10.01.2024 (обновлено: 21:04 10.01.2024)
https://ria.ru/20240110/khabarovsk-1920609468.html
Путин прилетел в Хабаровск
Путин прилетел в Хабаровск - РИА Новости, 10.01.2024
Путин прилетел в Хабаровск
Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск, где проведет совещание по развитию дальневосточных городов. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T20:16
2024-01-10T21:04
хабаровск
россия
владимир путин
михаил дегтярев
хабаровский край
политика
владислав кузнецов
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ХАБАРОВСК, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск, где проведет совещание по развитию дальневосточных городов.Ожидается, что главе государства представят комплексные планы модернизации населенных пунктов в этом регионе.Президент намерен пообщаться с представителями местного бизнеса, а также посетить мультипликационную студию, где планируется обсудить вопрос создания креативных кластеров в регионах.Кроме того, Путин встретится с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.Ранее в среду российский лидер впервые побывал в столице Чукотского автономного округа — Анадыре. Там он посетил многоэтажный тепличный комплекс семьи Макатровых, пообщался с местными жителями и провел встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.
https://ria.ru/20240110/putin-1920492100.html
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хабаровск, россия, владимир путин, михаил дегтярев, хабаровский край, политика, владислав кузнецов
Хабаровск, Россия, Владимир Путин, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Политика, Владислав Кузнецов
Путин прилетел в Хабаровск

Путин прилетел в Хабаровск на совещание по развитию дальневосточных городов

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ХАБАРОВСК, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск, где проведет совещание по развитию дальневосточных городов.
Ожидается, что главе государства представят комплексные планы модернизации населенных пунктов в этом регионе.
Президент намерен пообщаться с представителями местного бизнеса, а также посетить мультипликационную студию, где планируется обсудить вопрос создания креативных кластеров в регионах.
Кроме того, Путин встретится с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.
Ранее в среду российский лидер впервые побывал в столице Чукотского автономного округа — Анадыре. Там он посетил многоэтажный тепличный комплекс семьи Макатровых, пообщался с местными жителями и провел встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи жителями Анадыря - РИА Новости, 1920, 10.01.2024
Путин поделился впечатлениями от поездки на вездеходе по Чукотке
Вчера, 12:49
 
ХабаровскРоссияВладимир ПутинМихаил ДегтяревХабаровский крайПолитикаВладислав Кузнецов
 
 
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