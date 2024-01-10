https://ria.ru/20240110/khabarovsk-1920609468.html

Путин прилетел в Хабаровск

Путин прилетел в Хабаровск - РИА Новости, 10.01.2024

Путин прилетел в Хабаровск

Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск, где проведет совещание по развитию дальневосточных городов. РИА Новости, 10.01.2024

2024-01-10T20:16

2024-01-10T20:16

2024-01-10T21:04

хабаровск

россия

владимир путин

михаил дегтярев

хабаровский край

политика

владислав кузнецов

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ХАБАРОВСК, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск, где проведет совещание по развитию дальневосточных городов.Ожидается, что главе государства представят комплексные планы модернизации населенных пунктов в этом регионе.Президент намерен пообщаться с представителями местного бизнеса, а также посетить мультипликационную студию, где планируется обсудить вопрос создания креативных кластеров в регионах.Кроме того, Путин встретится с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.Ранее в среду российский лидер впервые побывал в столице Чукотского автономного округа — Анадыре. Там он посетил многоэтажный тепличный комплекс семьи Макатровых, пообщался с местными жителями и провел встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.

https://ria.ru/20240110/putin-1920492100.html

хабаровск

россия

хабаровский край

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2024

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хабаровск, россия, владимир путин, михаил дегтярев, хабаровский край, политика, владислав кузнецов