https://ria.ru/20240110/khabarovsk-1920609468.html
Путин прилетел в Хабаровск
Путин прилетел в Хабаровск - РИА Новости, 10.01.2024
Путин прилетел в Хабаровск
Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск, где проведет совещание по развитию дальневосточных городов. РИА Новости, 10.01.2024
2024-01-10T20:16
2024-01-10T20:16
2024-01-10T21:04
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ХАБАРОВСК, 10 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прилетел в Хабаровск, где проведет совещание по развитию дальневосточных городов.Ожидается, что главе государства представят комплексные планы модернизации населенных пунктов в этом регионе.Президент намерен пообщаться с представителями местного бизнеса, а также посетить мультипликационную студию, где планируется обсудить вопрос создания креативных кластеров в регионах.Кроме того, Путин встретится с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым.Ранее в среду российский лидер впервые побывал в столице Чукотского автономного округа — Анадыре. Там он посетил многоэтажный тепличный комплекс семьи Макатровых, пообщался с местными жителями и провел встречу с губернатором региона Владиславом Кузнецовым.
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хабаровск, россия, владимир путин, михаил дегтярев, хабаровский край, политика, владислав кузнецов
Хабаровск, Россия, Владимир Путин, Михаил Дегтярев, Хабаровский край, Политика, Владислав Кузнецов
Путин прилетел в Хабаровск
Путин прилетел в Хабаровск на совещание по развитию дальневосточных городов